La Costești, primarul Peștereanu imploră Guvernul să se implice în criza de la Căminul Bistrița

Edilul social-democrat a lansat un apel public spre Executiv

«Explozia» cazurilor de COVID 19 din ultimele săptămâni pe raza județului Vâlcea are două surse majore: căminele DGASPC din Zătreni și Bistrița. La acest din urmă focar, situația s-a inflamat exponențial în doar câteva zile după ce un prim caz a fost depistat în urmă cu aproximativ o săptămână. De-atunci, pe lângă răspândirea virusului, în Costești s-a lăsat și un nor gros de disperare după ce localnicii s-au lămurit de viteza de intervenție a autorităților județene și naționale pentru limitarea efectelor COVID 19.

Pentru că tensiunea este în creștere iar oamenii sunt din ce în ce mai afectați și agitați, pesedistul Toma Peștereanu a publicat recent o scrisoare deschisă către mai marii județului și ai țării, dar și către concetățenii săi în care scrie:

„Dragii mei costeșteni,

Mă adresez Dumneavoastră într-un moment de imensă cumpănă pentru comunitatea noastră unde molima și-a făcut loc în aceste ultime zile. Pe lângă ea, în sufletele și mințile noastre, ale tuturor, s-au strecurat neîncrederea și frica. Știu ce simțiți pentru că suntem o familie adevărată unde nevoile și grijile semenilor nu ne-au fost niciodată străine sau indiferente. Așa au răzbit și înaintașii noștri, așa vom face și noi acum! Împreună!

Fac apel la ceea ce știu că nici molima, nici neîncrederea, nici frica și nimic altceva nu poate altera spiritul comunității noastre. Fac apel la omenia și înțelepciunea de care știu că suntem capabili în această cumpănă atât de grea.

Vin zile grele peste comunitatea noastră și trebuie să știți că Primăria și Consiliul Local au făcut, fac și vor face absolut tot ceea ce le stă în putință pentru limitarea consecințelor răspândirii virusului în Costești! Toate resursele noastre materiale și umane sunt concentrate și dedicate depășirii acestei situații critice. Dar lupta cu virusul nu poate fi câștigată doar de către noi, cei din Primărie sau Consiliul Local, ori de către Dumneavoastră. Nu pot să vă mint în această privință…

De aceea, fac încă un apel către autoritățile județene și naționale pentru a ni se alătura. Guvernul României trebuie să intervină pentru acordarea sumelor destinate persoanelor cu handicap, indemnizații și salariile însoțitorilor! Nu mai e timp de politică! Nu mai e cazul de apartenențe politice! Dacă virusul nu cunoaște aceste opreliști, de ce le-am cunoaște noi, oamenii care trebuie să-l oprim?!

Situația de la Căminul Bistrița nu este încă una disperată. Se mai poate interveni. Dar toate depind de răspunsul rapid la teste și de conducerea DGASPC. La mijloc este vorba de angajații și beneficiarii care trăiesc un adevărat calvar. Vă spun toate acestea după ce am fost la fața locului în ultimele zile și voi continua să mă prezint acolo ori de câte ori va fi nevoie.

Dragii mei costeșteni,

Vă rog să rămâneți calmi, să rămâneți responsabili față de familia și comunitatea noastră pe care le iubim atât de mult și cu care ne mândrim peste tot!

Vă rog să nu renunțați la mască atunci când ieșiți din casă, când ajungeți la magazin, la farmacie sau oricare alt spațiu unde sunt mai mulți concetățeni!

Vă rog să înțelegeți că amenințarea nu este una doar reală, ci este una fatală!

Toma Peștereanu, primar Costești”