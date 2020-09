Iubitorii de mișcare se pregătesc pentru VÂLCEA FOREST RUN

Motto-ul ediției a III-a este „Hai la sport și susține proiectele de acasă”

Luna octombrie aduce pentru județul Vâlcea cea de-a treia ediție a evenimentului sportiv destinat strângerii de fonduri pentru proiecte locale – Vâlcea Forest Run. Organizatorii evenimentului au anunțat că anul acesta vor veni în rândul sportivilor, de la amatori la profesioniști, cu o nouă provocare: promovarea mișcării, de orice tip și prin orice metodă și încurajarea oamenilor să doneze pentru inițiativele în care cred. Evenimentul la care facem referire va fi organizat de Fundația Comunitară Vâlcea și are un format nou, adaptat regulilor de siguranță actuale.



„În 2020, Vâlcea Forest Run este un prilej de reconectare cu natura și cu realitatea de #acasă, propunând sportivilor să evadeze «acasă pentru acasă», de oriunde ar fi. Știm foarte bine cât de importantă este natura în viața unui împătimit al sporturilor și că nimic nu se compară cu un traseu prin pădure, cu noroiul de pe bocanci și aerul proaspăt care ne întărește plămânii. De aceea, pentru a fi în siguranță, fiecare sportiv își va stabili singur traseul, în țară sau în străinătate, oricând în intervalul 1-11 octombrie 2020. Anul acesta nu vom avea trasee marcate, așa că un număr larg de participanți – sportivi amatori, profesioniști, nou veniți sau veterani, din țară sau din străinătate pot face mișcare, pot alerga sau pedala împreună cu familia la VFR 2020”, a declarat Oana Mesea, organizator și director executiv al Fundației Comunitare Vâlcea.

Înscrieri aici: https://bit.ly/VLForestRun2020, până pe 30 septembrie 2020.

Prin #aleargăacasă, sportivii au oportunitatea de a-și alege singuri traseul, parcurgând cursa aleasă fie în alergare, fie în mers, iar de anul acesta chiar și pe bicicletă, individual, oriunde, în țară sau în străinătate, în intervalul 1-11 octombrie. Participanții pot alege zone de alergare în pădure, drumuri off-road pentru ciclism, iar tot ce au făcut este să înregistreze cursa (de ex. Strava, GFit, Garmin, Polar, cronometru etc.), să o încarce în pagina de alergător pentru a confirma finalizarea ei.



„Situația actuală și noile reglementări pentru evenimentele sportive ne împiedică să desfășurăm evenimentul la fel ca în anii trecuți, dar asta nu ne oprește să oferim posibilitatea participanților de a alege traseul #aleargăînpădure, într-un loc pe care o parte dintre ei deja îl cunosc. Pe 10 și 11 octombrie sportivii pot veni la poarta de start de la Muzeul Satului din Bujoreni, jud. Vâlcea, să meargă, să alerge sau să pedaleze pe unde doresc în pădurea din Valea Bujorencii. Traseul și-l vor stabili singuri, precum și înregistrarea timpului (de ex. Strava, GFit, Garmin, Polar, cronometru etc.), încadrandu-se în numărul de kilometri corespunzători cursei alese. Intenția de a porni în cursă din pădurea Valea Bujorencii se transmite organizatorilor pe e-mail office@fundatiacomunitaravalcea.ro, pâna în data de 30.09.2020 pentru a putea programa din timp, ținând cont de regulile de distanțare și sanitare în vigoare”, au mai anunțat organizatorii.

Susține comunitatea vâlceană!

Pe lângă componenta sportivă, evenimentul oferă participanților posibilitatea de a se implica direct într-o cauză. La Vâlcea, Forest Run 2019 a reușit să strângă peste 15.800 de lei pentru patru proiecte de impact, iar anul acesta organizatorii își propun să dubleze această sumă din înscrieri și donații. Sportivii și toți cei interesați pot susține unul dintre proiectele selectate, printr-o donație online, direct pe site-ul concursului, la secțiunea Vâlcea Forest Run – https://bit.ly/ProiecteVLForestRun2020.

Proiectele pe care organizatorii le au în vedere anul acesta sunt următoarele:

• BroBots Team – Educație STEM, Echipa de Robotică a C.N. „Alexandru Lahovari”

• Artă stradală și istorie locală, Grupul de Inițiativă Liv Tu Visit… your city

• Oltenia de sub Munte – geoparc aspirant UNESCO, Asociația Kogayon

• Vâlcea Forest Run 2021, Fundația Comunitară Vâlcea



Detalii și înscriere

Înscrierea la eveniment se face direct pe site-ul www.fundatiacomunitaravalcea.ro la secțiunea Vâlcea Forest Run – https://bit.ly/VLForestRun2020. Înainte de înscriere organizatorii roagă sportivii interesați să citească cu atenție Regulamentul și Proiectele Susținute. Ei îi încurajează să devină fundraiseri pentru una dintre cauzele prezentate și să își implice colegii, prietenii și cunoștințele în inițiativele locale.

Pentru mai multe detalii despre eveniment și modul de desfășurare, organizatorii îi așteaptă pe cei interesați pe pagina proprie de Facebook – Fundația Comunitară Vâlcea – https://www.facebook.com/FundatiaComunitaraValcea/, sau pe e-mail la adresa office@fundatiacomunitaravalcea.ro.

Despre Fundația Comunitară Vâlcea

Fundația Comunitară Vâlcea funcționează ca un liant în comunitate, prin sprijinirea nevoilor locale, inițiază și menține legătura între donatori și cauze. Misiunea nostră este de a consolida relațiile între ONG-uri, grupuri de inițiativă, companii și persoane fizice în vederea dezvoltării județului Vâlcea. Aproximativ 370.000 de persoane din mediul urban și rural pot beneficia de sprijinul, activitățile și inițiativele Fundației Comunitare.