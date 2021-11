Ion Sandu s-a retras din fotoliul de primar

Edilul Perișaniului a decis să facă un pas înapoi până la o sentință finală în procesul cu ANI

Liberalul Ion Sandu a anunțat în presa locală că a hotărât să facă un mare pas înapoi și să se retragă din fotoliul de primar al comunei Perișani până când procesul deschis împotriva deciziei ANI va fi tranșat definitiv.

„N-am crezut niciodată că se poate întâmpla așa ceva și totuși s-a întâmplat.

În anul 2015, cu un an înainte de alegerile locale din 2016, am fost reclamat de cinci ori la DNA în diverse încriminări și de două ori la Agenția Națională de Integritate pentru simplu motiv că, în perioada 2012-2014, am fost membru în Consiliul de Administrație al școlii Perișani. Reclamantul sau reclamanții au făcut acest lucru din dorința de a mă elimina cumva din cursa electorală, să poată intra ei în alegeri cu șanse de câștig. La fel s-a procedat și cu viceprimarul Enache Florinel care, în cazul în care nu mai puteam să candidez, ar fi beneficiat de șanse maxime să câștige alegerile de primar. Deci, trebuia eliminat și el cumva din cursa electorală.

În baza reclamațiilor respective, DNA și ANI au dispus cercetările de rigoare. Dar cum procedurile legilor prevăd termene mai lungi decât au crezut doritorii de funcții nu s-a întâmplat nimic rău, nici mie și nici viceprimarului, și am câștigat din nou alegerile locale din 2016. În perioada mandatului 2016-2020, am fost inclus în două procese. Unul penal pentru că am semnat două documente de angajare nurorii mele, Camelia Sandu, pentru postul de consilier personal al primarului (dacă semna viceprimarul dispoziția și contractul de angajare nu s-ar fi întâmplat nimic ilegal), din păcate așa sunt legile în România. Celălalt proces a fost unul civil, pentru incompatibilitate ca membru în consiliul de administrație al școlii. Aceste procese nu s-au finalizat nici până în luna septembrie 2020, când au avut loc alegerile locale pe care le-am câștigat din nou cu scorul obișnuit, de aproape 90%. După alegerile din anul 2020, în luna februarie 2021, procesul penal s-a terminat cu bine pentru mine fără a primi interdicții de ocupare a funcției. În schimb, procesul civil în care contestasem Raportul de evaluare întocmit de ANI a fost câștigat de mine la Curtea de Apel Pitești, însă, pe recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus în formă definitivă că raportul ANI a fost legal și trebuie să fiu suspendat din funcția de primar sau să nu mai ocup o funcție publică trei ani de zile. Este o sentință în baza căreia Prefectul Județului Vâlcea urmează să emită Ordinul de suspendare a funcției de primar pe care o dețin în acest moment. Nemulțumirea mea este că în perioada 2012-2014 peste 90% din primarii României au făcut parte din consiliile de administrație ale școlilor din localitățile lor dar, au fost sancționați doar cei care au fost reclamați. Ceilalți nu au avut și nici nu au probleme de acest gen. Nici nu le doresc să aibă căci primarii trebuiau să fie acolo pentru a observa cum se administrează școala respectivă, nu au primit niciun folos material și au interpretat ca și mine că reprezentarea primarului în acel consiliu putea fi făcută de însuși primarul. Această anomalie de lege s-a reglementat în anul 2014 prin OG 49, când lângă sintagma reprezentantul primarului a fost introdusă sintagma «primarul sau reprezentantul său». Din acel moment primarii n-au mai putut fi «vânați» de Agenția Națională de Integritate că ar fi încălcat prevederile Legii nr. 176/2010. Problema cea mai gravă pentru localitatea Perișani este că, în cel mult două-trei luni, va rămâne fără primar și viceprimar, un lucru probabil nemaiîntâlnit în România. Urâtă situație!”, declara, în primăvară, Ion Sandu, după ce decizia ANI devenise publică.