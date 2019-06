Invitație de Rusalii: „O femeie”, cu vâlceanul Radu Dogaru și Trupa Țais

Duminică, 16 iunie de la ora 20.00, Teatrul Anton Pann vă invită, în închiderea stagiunii, să vedeți ”O femeie” după textul cu același nume al lui Peter Esterházy. ”O femeie” este un spectacol în care se vorbește despre misterioasa varietate a femeii. Mamă, amantă, iubită, soție, obiect al obsesiei, sursă a repulsiei, templu al adorației, cochetă și desfrânată, țintă, părtaș al plictiselii și părtaș al violenței domestice, muză a creației și a glumelor zise la bere, cușcă și zbor. Și femeile se văd pe ele în foarte multe feluri, mereu între forță și fragilitate. Cât despre relații, ele sunt ca un vals sau ca un dans tehno. Regizorul acestui spectacol, Andrea Gavriliu, cea care semnează și coregrafia, a fost premiată anul acesta la Gala Uniter cu “Premiul special pentru mișcare scenică”, un motiv în plus ca dumneavoastră să vă doriți și mai mult să vedeți acest spectacol.

”Întocmai din forme, umbre, sunete, vibrații și atingeri se compune „O femeie”. Departe de a fi o prelegere feministă, spectacolul conceput și regizat de Andrea Gavriliu conține premisele unei povești țesute în jurul arhetipului anima pe care îl purtăm cu toții conștient sau inconștient. Nevoia unei prezențe feminine în sfera de intimitate a fiecăruia este conturată cu subtilitate în toate tablourile scenice gândite de coregrafă.” Elena Coman, Yorick.ro

Spectacolul s-a născut în anul 2017, în cadrul Facultății de Teatru și Film Cluj Napoca, avându-i ca protagoniști pe studenții clasei Miklós Bács – generația 2017, care după finalizarea studiilor au pus bazele Trupei Țais. Distribuția este formată din vâlceanul Radu Dogaru, trei dintre actorii Teatrului Anton Pann: Nicole Burlacu, Denisse Moise, Dan Pughineanu, alături de care performează Andreea Bănică, Norbert Boda (regizorul spectacolului “Fata din Mașinărie” de Stef Smith), Alexandru Chindriș, Robert Danci, Blanca Doba, Alexandru Popa, Irina Sibef, Cosmin Stănilă și Maria Teișanu.

Spectacolul Trupei Țais, „O femeie” a fost la fiecare reprezentație sold-out, fiind prezent pe scena festivalurilor de teatru din țară și nu numai: Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 2017, Festivalul I.D. Fest (Bacău), Festivalul de Teatru Nou (Arad), Gala Tânărului Actor (Costinești), a fost selectat în programul 11+1 la Teatrul Național din Craiova. Mai mult, „O femeie” a fost și în Ungaria, pe scena celui mai vechi festival de teatru internațional, THEALTER, ce are loc în fiecare an la Szeged. La Festivalul “Okaua” (București) a obținut MARELE PREMIU și Trofeul Festivalului.

