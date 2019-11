Într-o zi de 12 noiembrie încărcată de semnificații istorice, Medalion Aniversar „Eugen Petrescu” la 60 de ani

Marți, 12 noiembrie 2019, sub genericul „Cultul eroilor la Centenar, 1919-2019”, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, se va desfășura festivitatea de decernare a medaliei și diplomei omagiale cu prilejul aniversării a o sută de ani de la înființarea Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război”.

Tot pe 12 noiembrie, sub genericul „12 ani de voluntariat în slujba cultului eroilor” va fi organizat Medalionul Aniversar „Eugen Petrescu la 60 de ani, 1959-2019”.

Ambele acțiuni la care am făcut referire mai sus vor fi organizate de către Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu” a Consiliului Județean Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Programul evenimentului

Între orele 13.00 – 15.00, la Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, activitățile care se vor desfășura sunt următoarele:

• recital de muzică militară – Imnul Național, Imnul Eroilor, cântece patriotice – susținut de Fanfara „Constantin Brâncoveanu” a Consiliului Județean Vâlcea;

• evocarea Bătăliei de la Posada din 9-12 noiembrie 1330;

• scurt istoric al Societății „Mormintele Eroilor Căzuți în Război” (astăzi Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”);

• decernarea medaliei, insignei și diplomei omagiale.

Moderatorul acestei întâlniri va fi prof. dr. Florin Epure, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea.

Ulterior, în seara de 12 noiembrie, la un cunoscut local din comuna Golești, invitații îi vor fi alături sărbătoritului zilei, istoricul Eugen Petrescu, în cadrul unei petreceri tradiționale.

Pe această cale, îi transmitem și noi un sincer «La Mulți Ani!» omului de cultură Eugen Petrescu, pe care, cu multă prețuire, îndrăznim să îl numim prieten al cotidianului nostru!