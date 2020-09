În miez de noapte, POLIȚIȘTII AU DESCOPERIT O ARMĂ în mașina unui șofer beat!

Prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea au anunțat că, în noaptea de 28/29 septembrie 2020, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au oprit pentru control, pe Calea lui Traian, un autoturism. Mașina era condusă de către un bărbat cu vârsta de 35 de ani, domiciliat în comuna Bujoreni.



„Având în vedere că bărbatul emana halenă alcoolică, el a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că inspecția tehnică periodică a autoturismului este expirată. Totodată, polițiștii au procedat la efectuarea controlului autoturismului. În torpedou, a fost descoperit un pistol și opt elemente de muniție, despre care bărbatul a declarat că le-a adus din exteriorul țării. Polițiștii au procedat la ridicarea pistolului în vederea expertizării și continuării cercetărilor, activități ce vor fi efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase”, au informat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Bărbatul în cauză a rămas pieton pe o perioadă de 90 de zile și a fost sancționat cu amendă de peste 7.000 de lei.

Bine de știut: când are voie polițistul să vă percheziționeze mașina?

În conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, oprirea și controlul unui vehicul se execută de către polițistul rutier în următoarele cazuri:

• când se constată încălcări ale normelor rutiere;

• în situaţia în care există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală, că persoana a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte ilegale ori are cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;

• când descrierea corespunde unei persoane căutate potrivit legii;

• când deţine asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;

• pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de lege;

• în condiţiile producerii unor calamităţi naturale, dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

Cum se desfășoară percheziția?

Vehiculul se examinează prin vizualizarea compartimentelor care, prin construcţie, sunt destinate transportului pasagerilor şi mărfurilor. La solicitarea poliţistului, persoana are obligaţia de a deschide şi prezenta conţinutul compartimentelor. La efectuarea controlului pot fi folosite animale de serviciu şi/sau mijloace adecvate pentru detectarea obiectelor sau substanţelor. În situaţia în care persoana nu dă curs solicitărilor referitoare la efectuarea controlului vehiculului, poliţistul poate proceda personal la efectuarea activităţilor solicitate, inclusiv prin folosirea forţei.

Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al polițistului este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalți pasageri să nu deschidă portierele, respectând indicațiile acestuia. Oprirea forţată se execută în cazurile în care conducătorul unui vehicul, aflat în mers, nu opreşte la semnalul regulamentar al poliţistului rutier ori atunci când conducătorul unui vehicul staţionat intenţionează să-l pună în mişcare fără acordul prealabil al poliţistului rutier. În realizarea atribuțiilor care îi revin, polițistul are dreptul să oprească forțat și să imobilizeze vehicule, inclusiv prin utilizarea mijloacelor din dotare, în condițiile legii. Astfel, poliţistul rutier este îndreptăţit să utilizeze mijloace adecvate sau, după caz, vehicule, pentru oprirea forţată, blocarea sau deschiderea unor vehicule în care se găsesc persoane şi bunuri ori pentru înlăturarea unor obstacole.

Folosirea armamentului din dotare se va face numai în cazurile şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Atunci când observă persoane care încalcă dispoziţiile legale ori sunt suspecte de săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condiţiile legii, poliţistul are dreptul şi obligaţia să legitimeze şi să stabilească identitatea acestor persoane. Dacă identitatea persoanelor nu a putut fi stabilită, precum şi dacă aceste persoane sau altele, prin acţiunile lor, periclitează viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, poliţistul are dreptul să conducă aceste persoane la sediul poliţiei. În cazurile în care aceștia nu respectă dispoziţiile date de poliţist, acesta este îndreptăţit să folosească forţa.

În exercitarea atribuţiilor care îi revin şi atunci când există motive verosimile cu privire la săvârşirea unor infracţiuni sau posibile acţiuni teroriste poliţistul are dreptul să efectueze, cu respectarea dispoziţiilor legale, controale ale persoanelor şi bagajelor, precum şi ale vehiculelor aflate în circulaţie. Pentru oprirea forţată, poliţia rutieră poate utiliza dispozitive speciale.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea