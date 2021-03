In memoriam col. PAUL HOFFMANN (Germania) – cetățean de onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea

Zilele trecute, am aflat vestea tristă a pierderii unui bun prieten, Paul Hoffmann, colonel al BCA – Poliția de Criminalitate din Germania. Alături de el, am adus 12 transporturi umanitare la Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre aproximativ 445 tone de produse, care valorau, la acea dată, circa 3.450.000 mărci germane.

Încă de la începutul lunii ianuarie 1990, împreună cu românii din orașul Wiesbaden, unde locuiam și profesam, am organizat câteva transporturi spre România. Aflând despre această inițiativă a noastră, Paul, care îmi era și pacient, m-a întrebat dacă poate să se asocieze împreună cu ai săi colegi. El este cel care a înființat, în Germania, asociația de binefacere „Curcubeul”, pentru sprijinirea cauzelor umanitare din România.

Datorită acestei echipe de ofițeri de la BCA, la care s-au alăturat și familiile lor, am reușit să strângem, în afară de îmbrăcăminte și încălțăminte, jucării, mobilier sanitar și civil, obiecte casnice, bucătării, mobilier școlar, sală de gimnastică, televizoare, mașini de spălat, frigidere, medicamente, dezinfectante, detergenți, computere, birotică, biciclete, aparate medicale, o tipografie și multe altele.

Beneficiari au fost Spitalul Județean Vâlcea, spitalul din comuna Lădești, populația din orașe, mânăstiri, Episcopia Râmnicului, Leagănul de copii, casa de copii și Școala Waldorf.

Pentru această activitate de suflet, eu și dl. Paul Hoffmann, am fost desemnați, pe 20 aprilie 2000, cetățeni de onoare ai municipiului Râmnicu Vâlcea.

Zilele trecute, am fost sunat de colegi de-ai lui, dar și de fiul său, Steffen, care, emoționați, știind de strânsa noastră legătură, m-au anunțat că Paul s-a prăpădit. Și asta cu numai zece zile înainte de a împlini 75 de ani!

Această pierdere ne umple de durere pe toți cei care l-am cunoscut! Paul a fost un om care, cu atâta dragoste, a inițiat și condus o acțiune de binefacere pentru niște oameni pe care de abia îi cunoscuse, dar pentru care a simțit că merită să se implice și să îi ajute!

Drum bun, prieten drag! Dumnezeu să te aibă în grija Lui!

Explicație foto:

În imaginea prezentată, care a fost realizată în aprilie 2000, fața lui Paul Hoffmann este încercuită cu negru, iar figura doctorului Radu Dobrescu este încercuită cu roșu.

• dr. Radu DOBRESCU, medic pensionar din Germania, primul director al Spitalului Județean de Urgență (Spitalul Nou) din Râmnicu Vâlcea