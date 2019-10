În Liga Campionilor de handbal feminin, doar două echipe au punctaj maxim după trei etape

Una dintre acestea a învins SCM Râmnicu Vâlcea, iar cealaltă ar putea fi adversară pentru jucătoarele lui Florentin Pera

Prima fază a grupelor Ligii Campionilor de handbal feminin și-a consumat deja jumătate din spectacolul pe care l-a «pregătit» iubitorilor sportului în sezonul 2019/2020. România are două echipe prezente în cele mai valoroase 16 cluburi din Europa: campioana SCM Râmnicu Vâlcea și vicecampioana CSM București. Ambele s-au descurcat destul de bine în primele trei etape ale competiției, chiar dacă nici una nu a excelat. Plusul este pentru CSM București, experiența jucătoarelor din Capitală la acest nivel înalt fiind vizibilă în comparație cu mai tânăra și mai puțin experimentată a Vâlcii. În grupa B, Bucureștiul are două victorii și o remiză și ocupă prima poziție, cu cinci puncte acumulate. Din grupa vicecampioanei României mai fac parte formațiile Team Esbjerg – 4 puncte, Rostov Don – 3 puncte, Perla Lublin – 0 puncte. În Grupa B, SCM Râmnicu Vâlcea a început bine competiția și a câștigat pe teren propriu contra campioanei Germaniei, Bietigheim SG. Ulterior însă, în etapele a doua și a treia, echipa noastră a disputat două meciuri în deplasare, pe terenul unor formații foarte puternice, fiind învinsă de fiecare dată. După «coșmarul» de la Brest (foto alăturat), când a pierdut la o diferență de treisprezece goluri, pentru SCM a urmat o deplasare la Buducnost Podgorica, în care a fost învinsă la patru goluri.

Gruparea franceză Brest Handball are maxim de puncte după primele trei etape ale Ligii Campionilor, dominând Grupa C. În continuare. Buducnost Podgorica are 4 puncte, SCM Râmnicu Vâlcea 2, iar Bietigheim încă nu a reușit să acumuleze vreun punct. Chiar și așa, echipa vâlceană are șanse destul de bune pentru a se califica în faza grupelor principale din Liga Campionilor. Pentru aceasta, trebuie să încheie Grupa C măcar pe locul al treilea.

Cealaltă echipă care are maxim de puncte după primele trei etape, este campioana en-titre și favorita la câștigarea unui nou trofeu al Ligii Campionilor. Ne referim la ETO Gyor, redutabila campioană a Ungariei, care, cu 6 puncte, domină categoric în Grupa D. Mai mult, Gyor va fi una dintre adversarele pe care SCM Râmnicu Vâlcea le va întâlni în faza grupelor principale în eventualitatea în care fetele noastre vor face pasul spre această fază a competiției, unde se vor califica cele mai valoroase 12 echipe din handbalul feminin european.

