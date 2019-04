În Liga a III-a de fotbal, etapă perfectă pentru Flacăra Horezu

Flacăra Horezu a continuat seria meciurilor bune de pe teren propriu și a obținut trei puncte care o mențin în lupta pentru un loc pe podiumul Seriei C din Liga a III-a de fotbal. Sâmbătă, în Treapt, data de 13 a purtat noroc fotbaliștilor pregătiți de antrenorul-jucător Adi Popa. În cadrul etapei a XXIII-a, horezenii au primit vizita ilfovenilor de la FC Voluntari 2, echipă «satelit» a grupării prim-divizionare. Meciul a fost unul dintre cele mai interesante ale rundei curente. Pe teren s-au duelat două formații care au arătat că știu să joace fotbal și că au ceva de demonstrat în acest sezon. Partida din Treapt a avut ritm și nerv, iar cele trei goluri marcate de echipa noastră au fost cu adevărat „sarea și piperul” acestei întâlniri.

Flacăra a marcat de trei ori după pauză, prin Neacșu, Cioablă și Neamțu, obținând o victorie destul de clară în fața unei echipe ilfovene care a arătat, totuși, că merita mai mult decât modestul loc zece pe care îl ocupă în prezent. Astfel, după înfrângerea drastică suferită în etapa precedentă, la Mehedinți, contra Universității Craiova, fotbaliștii horezeni și-au luat o frumoasă revanșă în fața propriilor suporteri. Din păcate, vremea ploioasă din week-end a făcut ca Stadionul Treapt să nu mai fi asaltat de public, așa cum s-a întâmplat la aproape toate meciurile pe care Flacăra le-a susținut în acest sezon pe teren propriu.

În urma acestui succes, echipa noastră a ajuns la un total de 45 de puncte și se menține pe locul secund în clasamentul Seriei C din Liga a III-a. Principala urmăritoare a horezenilor în lupta pentru poziția a doua, Universitatea Craiova, rămâne la o «lungime» distanță în urma horezenilor. Runda aceasta, echipa patronată de Adrian Mititelu s-a impus la limită, scor 1-0, pe terenul «satelitului» prim-divizionarei Astra Giurgiu.

O mare surpriză (sau nu, după cum s-au grăbit să afirme unele «guri rele» prin mediul on-line) a venit de la meciul dintre CSM Alexandria și Turris Turnu Măgurele. Echipa gazdă (care, înaintea acestei runde, ocupa poziția a șasea în clasament, cu 37 de puncte) s-a impus surprinzător în fața liderului Turris Turnu Măgurele (53 de puncte) în meciul care a reprezentat derby-ul fotbalistic al județului Teleorman. După victoria cu 2-1, CSM Alexandria a ajuns la un total de 40 de puncte și a urcat pe poziția a patra. De partea cealaltă, liderul Turris «staționează» la 53 de puncte, pierzând din ecartul serios pe care îl avea față de Flacăra Horezu și Universitatea Craiova. Acum, echipa teleormăneană are opt puncte în fața horezenilor și nouă în fața craiovenilor.

Florin Costea a înscris pentru Atletic Bradu

După ce a evoluat pentru echipe cu nume din România, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști vâlceni din ultimii 10-15 ani, Florin Costea, încearcă să pună acum umărul pentru salvarea formației argeșene Atletic Bradu de la retrogradarea în Liga a IV-a. Într-un meci disputat vineri, contând tot pentru etapa a XXIII-a din Seria C a Ligii a III-a, atacantul vâlcean a marcat singurul gol al echipei argeșene în deplasarea de la ACSO Filiași, în minutul 25. Din păcate pentru Florin Costea, reușita lui, prima a meciului, nu a fost suficientă nici măcar pentru a aduce un punct în contul echipei argeșene. Doljenii de la ACSO Filiași (care au promovat în Liga a III-a în vara anului 2014, atunci când au eliminat Flacăra Horezu în meciul de baraj) au punctat de două ori, bifând o victorie chinuită, dar și trei puncte extrem de prețioase. După acest eșec, Atletic Bradu rămâne pe penultimul loc al clasamentului, la foarte mare distanță (13 puncte) de echipele aflate pe locuri care asigură salvarea de la retrogradare. Victorioasă în această etapă, trupa din Filiași a ajuns la un total de 40 de puncte și împarte pozițiile 4-5 cu CSM Alexandria.

Rezultatele etapei a XXIII-a

AFC Hermannstadt 2 – FC Pucioasa 1-5

Flacăra Horezu – FC Voluntari 2 3-0

CSM Alexandria – Turris Turnu Măgurele 2-1

ACSO Filiași – Atletic Bradu 2-1

CSU Craiova 2 – Flacăra Moreni 1-1

Sporting Roșiori – Viitorul Domnești 1-1

Unirea Bascov – CS Municipal Brașov 1-0

Astra Giurgiu 2 – FC Universitatea Craiova 0-1