În curând, pe scena Teatrului „Anton Pann” o piesă de Caragiale 13 octombrie – avanpremieră „D’ale carnavalului”

Anton Vladimir, cel care a avut șansa ca în 2006 să lucreze la filmul marelui regizor Francis Ford Coppola – „Youth without Youth”, ca asistent de regie, montează la Teatrul „Anton Pann” spectacolul ”D’ale carnavalului” de I.L.Caragiale. Repetițiile sunt la final, premiera acestui spectacol având loc în ziua de duminică 20 octombrie, ora 19.00, Sala mare. Însă, în această duminică, de la ora 19.00, vom asista la o avanpremieră, eveniment la care sunteți invitați să participați și dumneavoastră.

Mulți dintre actorii pe care i-ați aplaudat minute în șir la spectacolul „Emisie: Titanic Vals”, și nu numai, îi veți regăsi și în acest spectacol. Sunt actori la Teatrul Anton Pann din Rm Vâlcea și sunt foarte buni, cînd afirmăm acest lucru avem în vedere aprecierile la absolut din partea publicului. În acest spectacol alături de Vladimir Purdel, Andrei Cătălin, Réka Szász, și Ana Șusca îi vom întâlni pe: Ștefan Craiu, Kostas Mincu, Tudor Andronic și Ionut Niculae. D’ale carnavalului, o comedie (în trei acte) de Ion Luca Caragiale, se joacă din 8 aprilie 1885, de când a avut loc premiera pe scena Naționalului Bucureștean, de atunci sălile sunt arhipline. Suntem convinși că odată văzută pe scena de la Teatrul Anton Pann piesa scrisă de Caragiale, în interpretarea actorilor de aici, se va bucura de mare succes. Două triunghiuri amoroase în vreme de carnaval. Drame explozive, haz de necaz și necaz de prea mult haz. Măști de bal și măști sociale, condimentate cu un limbaj comic, toate în acest spectacol. Într-un cuvânt: Caragiale!

Haideți să vedem cine este Iancu Pampon, cine este Mița sau Catindatul. Pentru acest spectacol distribuția este următoarea: Nae Girimea – Vladimir Purdel; Iancu Pampon – Kostas Mincu; Crăcănel – Andrei Cătălin; Catindatul – Tudor Andronic; Iordache – Ionut Niculae; Didina Mazu – Réka Szász; Mița Baston – Ana Șusca; Ipistatul / Chelnerul – Ștefan Craiu. Regia – Vladimir Anton; scenografia – Romulus Boicu; video design – Hybrid Lab.

Absolvent al Academiei de Teatru şi Film (UNATC) Bucureşti (2002-2006) şi profesor asociat la UNATC Bucureşti în perioada 2010-2016, Anton Vladimir, este la ora actuală unul dintre regizori de teatru, bine cotați, din România. Spectacolele sale, participante la diverse manifestări de gen, i-au adus an de an numeroase premii si invitaţii în cadrul unor workshop-uri şi festivaluri de teatru cu caracter naţional şi internaţional. La invitaţia conducerii Teatrului Anton Pann, în 2019, montează la Teatrul „Anton Pann” din Rm Vâlcea spectacolul „D’ale carnavlului” de I. L. Caragiale.

Daniela Ștefănescu