În Berislăvești, o persoană se zbate între viață și moarte. A rămas prinsă sub un vehicul greu!

Chiar în aceste momente, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea se deplasează în comuna Berislăvești. Acolo, o persoană riscă să moară după ce a rămas prinsă sub un tractor!

Vom reveni cu informații!

UP-DATE ora 15.35

Apelul la 112 s-a efectuat la ora 14.46, conform informațiilor venite de la ISU Vâlcea. În momentul efectuării apelului către 112, despre persoana prinsă sub tractor se știa că este în viață!

UP-DATE ora 15.40

Chiar acum, persoana prinsă sub tractor (un bărbat în vârstă de 48 de ani) a fost scoasă de sub utilajul de mari dimensiuni. Bărbatul respectiv este în viață (conștient și cooperant), iar medicul ajuns la fața locului a solicitat intervenția elicopterului SMURD! Bărbatul accidentat are fața și tegumentele învinețite. Rămâne de văzut dacă, pentru salvarea lui, se va folosi elicopterul SMURD sau va fi transportat la un spital folosindu-se ambulanța.

Foto: Arhivă Curierul de Vâlcea