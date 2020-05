În acest week-end, Muzeul Județean Vâlcea s-a întors la viață

72 de ore de relaxare au adus destui de puțini vizitatori în muzee

Aproximativ 1.500 lei a investit Muzeul Județean Vâlcea pentru a se acomoda la această nouă realitate dictată de pandemie: termometre-pistol, dezinfectanți și măști artizanale în regie proprie. După primul sfârșit de săptămână de la ieșirea din starea de urgență, bilanțul este destul de subțire, dar deloc descurajant.

Domnule manager, Claudiu Tulugea, cum arată primul week-end după starea de urgență?

În cursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică, aproximativ 80 de vizitatori au trecut pragul muzeelor noastre. Aproape jumătate dintre aceștia au mers la Bujoreni pentru a vizita de Muzeul Satului.

Cum v-ați pregătit pentru noile condiții impuse de pandemie? Ce s-a schimbat?

Ei bine, pe lângă activitățile dinainte programate de conservare asupra monumentelor arhitecturale si obiectelor de patrimoniu de la Muzeul Satului Vâlcean, am avut în vedere și câteva investiții minore în ceea ce privește noile protocoale. Mai precis, am achiziționat trei termometre-pistol, dezinfectanți dar am trecut și la confecționarea în regim propriu a unor măști pentru personal. Este vorba de câte două măști de bumbac pentru fiecare angajat pentru a ne mai scuti de cheltuieli…

Apropo de cheltuieli, cât e nivelul acestora?

În linii mari, undeva spre 1.500 lei dar după cum vă spuneam și anterior, am încercat și chiar pot spune că am reușit să economisim la măști prin confecționarea lor în regim propriu.

La încasări, cum se traduc acești 80 de vizitatori și dacă vă așteptați la mai mult?

În ceea ce privește veniturile după acest dintâi sfârșit de săptămână, am avut 600 lei încasări. Nu pot spune că mă așteptam la mai mult sau mai puțin pentru că a fost o perioadă mai mult decât delicată pentru fiecare dintre noi și fiecare s-a refugiat unde a considerat că este spațiul său de confort imediat. Că au fost și câteva zeci pentru care acest confort imediat înseamnă muzeele, e un semn bun. Eu sunt sigur că, pe măsură ce situația se va întoarce la normal și locul nostru în planurile de week-end al vâlcenilor își va recâștiga prim-planul.

Vă mulțumesc!