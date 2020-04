Importanţa investirii banilor în infrastructură

După cum a fost anunţat deja, pe data de 15 mai vom intra într-o perioadă de relaxare, restricţiile de circulaţie vor fi ridicate, dar acest lucru nu înseamnă o reintrare bruscă în normalitate. Guvernul liberal a prezentat o serie de măsuri pentru perioada care urmează, dar are în plan să le implementeze pas cu pas pentru a ţine situația sub control. Se face o analiză la fiecare restricţie, se face o evaluare a riscului epidemiologic care poate apărea în cazul ridicării fiecărei restricţii în parte şi în funcţie de analiză se iau măsurile, totul ca riscul de răspândire a coronavirusului să fie minim.

De asemenea, odată ce se va încheia starea de urgenţă, în sectorul economic sunt vizate o serie de măsuri. Deputatul Cristian Buican susţine că, la nivel guvernamental, liberalii lucrează la un pachet puternic şi amplu pentru repornirea economiei. Deja există două măsuri care au fost luate încă din perioada stării de urgență și care au ca scop repornirea economiei: programul IMM Invest de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea lucrărilor de investiții demarate. Este benefică susținerea unui program masiv de investiții publice derulate fie de la nivel guvernamental, fie de la nivelul județelor, localităților pentru că obiectivul principal este asigurarea unui motor de creștere sănătos prin intermediul investițiilor publice în infrastructura de transport, în infrastructura energetică, în infrastructura sanitară, în infrastructura școlară, în infrastructura de comunicații. Au fost analizate măsurile de reintrare în activitate a companiilor care au fost afectate şi pentru care se intervine, dar nu numai pentru anajatori – cazul companiilor –, ci şi dispunerea măsurilor active de reintegrare a persoanelor pentru care guvernul asigură astăzi plata șomajului tehnic. Guvernul pregătește și pentru companiile mari măsuri de susținere, de garantare a creditelor pentru capitalul de lucru și a creditelor pentru investiții, așa cum a procedat în cazul IMM-urilor.

Deputatul Cristian Buican consideră că este important să folosim cu seriozitate toate aceste resurse și să fim atenţi cu relaxarea condițiilor de deficit oferite de către Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, deficitul trebuie crescut doar pentru a relansa și consolida situația economică din România.

„Am fost întrebat ce se întâmplă cu infrastructura şi cu şantierele din ţară. Pot să vă spun că, în clipa de faţă, şantierele sunt deschise şi se lucrează. Nu s-a luat nicio pauză, nu au fost întreruperi pentru că în România proiectele de infrastructură reprezintă un domeniu vital şi este important să injectăm banii în ele. Guvernul PNL mizează pe continuarea și accelerarea investițiilor în infrastructură, pentru că reprezintă motorul repornirii economiei româneşti. La ultima rectificare bugetară, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a primit un supliment de un milliard de lei, iar Ministerul Transporturilor a primit în plus 135 de milioane de lei. Vreau să amintesc faptul că au început lucrările la lotul 1 al secțiunii 1 (Sibiu – Boița) din cadrul autostrăzii Sibiu-Pitești. Stim cât de importantă este această autostradă, nu numai pentru judeţul Vâlcea, pentru dezvoltarea agenților economici din zonă, pentru atragerea de noi investiții, ci şi pentru pentru economia României. Nici nu mai are rost să mai spun de câte ori a fost amânată în trecut de către guvernările PSD sau câte demersuri prin interpelări, adrese am făcut la Ministerul Transporturilor. Vă mai aduc la cunoştinţă că a fost dat ordinul de începere a lucrărilor la Varianta Ocolitoare Timișoara Sud, un proiect de 272 de milioane de lei fără TVA, plus loturile 1 și 3 de autostradă dintre Brașov și Sighișoara. Şi tot la capitolul autostrăzi, unde guvernul liberal vrea să exceleze, au loc lucrări în plină desfășurare pe sectorul Predeal-Cristian, parte a lotului 2 din Autostrada Comarnic-Brașov. Am vrut să vă prezint doar câteva dintre proiectele majore în care guvernul liberal este implicat”, a declarat deputatul Cristian Buican.

