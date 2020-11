GRUPUL CEZ a fost premiat pentru trei proiecte implementate în VÂLCEA

Recent, Grupul CEZ în România a fost premiat cu Gold Recognition în cadrul Community Index 2020 pentru trei programe diferite: Cule în Lumină, Maratonul Olteniei și Ucenic Electrician. Mai exact este vorba despre proiectul care promovează unele dintre cele mai valoroase construcții din Oltenia, evenimentul sportiv care pune Râmnicu Vâlcea pe harta marilor competiții de alergare și MTB și programul care formează viitoarea generație de electricieni. Toate acestea au fost premiate cu Gold Recognition for Best Practices in Community Investment în cadrul Community Index.

Proiectele amintite au obținut distincții pentru următoarele categorii:

• Artă, Cultură și Tradiții – Cule în Lumină;

• Active Living – Maratonul Olteniei;

• Educație pentru carieră – Ucenic Electrician.

„Fiind conștienți de valoarea adăugată pe care o aduc aceste trei proiecte ale Grupului CEZ în România comunităților în care operăm, ne-am încăpățânat să le continuăm și în 2020. Condițiile neașteptate cu care ne-am confruntat anul acesta ne-au motivat să fim mai creativi și mai aplicați și să creștem impactul pozitiv asupra beneficiarilor. Dedicarea celor 300 de voluntari interni CEZ și a ONG-urilor partenere ne dă siguranța că în 2021 putem merge cu aceste proiecte, deja de tradiție, spre indicatori și mai curajoși”, a declarat Angelica Barbu, Director Comunicare & Marketing CEZ România.

Cum au fost selectate proiectele premiate?

Community Index evidenţiază proiectele cu o performanţă ridicată privind strategia şi măsurarea rezultatelor, care pun mai mult accent pe aspecte precum dialogul cu stakeholderii, sustenabilitatea proiectelor şi măsurarea impactului pe termen mediu şi lung.

Acesta are la bază o fişă de evaluare structurată pe șase categorii: Strategie 20%; Stakeholder Engagement 15%; Business Impact 15%; Analize Socio-economice 10%; Impact şi Rezultate 25%; Comunicarea Corporate 15%.

Community Index Scorecard 2020 are în total 43 de indicatori, aliniaţi la cele mai importante standarde sau referinţe internaţionale din domeniul investiţiilor în comunităţi:

• The LBG Framework (a global standard in measuring and managing corporate community investment);

• International Finance Corporation – Strategic Community Investment Guide;

• GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards).

De peste 14 ani, Grupul CEZ în România se implică în proiecte care vizează domenii precum sănătate și wellbeing, educație, conservarea mediului și dezvoltarea locală.

Despre Grupul CEZ în România

Grupul CEZ în România este reprezentat prin nouă companii: Distribuţie Energie Oltenia, CEZ România, CEZ Vânzare, CEZ Trade, Tomis Team, MW Invest, Ovidiu Development, TMK Hydroenergy Power si CEZ ESCO România. Grupul CEZ este prezent pe piaţa românească încă din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuţie a energiei electrice Electrica Oltenia SA.

După procesul de separare a activităţilor (unbundling) încheiat cu succes în anul 2017, Distribuţie Energie Oltenia (fostă CEZ Distribuţie) asigură alimentarea cu energie electrică a şapte judeţe: Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Teleorman şi Vâlcea.

CEZ Vânzare este principalul furnizor de energie electrică din sud-vestul României, dar şi furnizor de gaze naturale, cu un portofoliu de clienţi casnici şi industriali care depăşeste 1,3 milioane de clienţi.

Grupul CEZ deţine în România şi cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, în zona Dobrogea (la Fântânele, Cogealac şi Grădina). Parcul Eolian a însemnat o investiţie de 1,1 miliarde euro şi conține 240 de turbine eoliene cu o putere totală instalată de 600 MW. Întreaga capacitate a Parcurilor Eoliene CEZ a fost pusă în funcţiune la sfârşitul anului 2012.

Totodată, începând cu anul 2011, Grupul CEZ în România deţine în portofoliul său sistemul hidroenergetic de lângă Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, format din patru microhidrocentrale (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 şi Breazova) şi amenajările hidro aferente de la Trei Ape, Gozna, Văliug şi Secu. Grupul CEZ a investit în reabilitarea complexului de hidrocentrale de la Reşiţa în scopul creşterii eficienţei, capacitatea de producţie ridicându-se de la 18MW la circa 22 MW după finalizarea procesului de modernizare.

Începând cu 2018, CEZ ESCO România oferă soluţii de eficienţă energetică în sectorul privat. Compania oferă servicii complete, de la consultanţă la proiectare, de la management de proiect la implementare proiectelor energetice complexe (soluţii de încălzire, de răcire şi/ sau alimentare cu energie).

