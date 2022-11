GHINION TERIBIL pentru un bărbat care muncea în zi sfântă! A murit strivit de un palet încărcat cu panouri fotovoltaice

Email the Author

În data de 8 noiembrie 2022, la puțin timp după ora 08.00, Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că un angajat al unei societăți comerciale, în vârstă de 62 ani, în timp ce afla în apropierea unui palet încărcat cu marfă (panouri fotovoltaice), a fost prins sub acesta. Paletul s-a balansat de pe motostivuitorul pe care bărbatul îl manevra. „La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, care i-a aplicat manevrele de resuscitare, însă bărbatul a decedat. În cauză a fost întocmit dosar penal, urmând a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” , ne-au anunțat polițiștii vâlceni. La locul producerii tragediei, la firma de pe strada Ștrandului din sudul municipiului Râmnicu Vâlcea, au ajuns și reprezentanții ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea pentru a analiza condițiile în care bărbatul își desfășura activitatea. Sursă foto: Arhivă (incidentul s-a produs în interiorul unei firme private și nu putem prezenta imagini fără acordul proprietarului acelui spațiu)

