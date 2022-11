Festivalul Național de Teatru „VERSUS” 2022, ziua a II-a

Email the Author

La ora 17.00, în Sala Studio a Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea a avut loc spectacolul „Ai carte, ai parte”, organizat de către acest teatru în parteneriat cu Asociația „Beneva” București, regizat de către doi actori ai teatrului – Andrei Cătălin și Réka Szász. Titlul-proverb al spectacolului poate intriga, dar indică scopul educativ al acestei reprezentații teatrale care se desfășoară sub forma unui concurs TV de cultură general. Felicitări celor patru talentați liceeni, actori amatori, care sunt interpreții concurenților din spectacol: Antonia Dinică, Raluca Hongu, Lucian Pircan și Vlad Trucmel.

Marți, 22 noiembrie 2022, în ziua a doua a celei de-a III-a ediții a Festivalului Național de Teatru „Versus” , care are tema „Actor VERSUS Marionetă” , a programat trei spectacole din trei epoci diferite, care putem spune că ne prezintă o mică istorie, „sui generis”, a evoluției dramaturgiei românești și a artei teatrale în România.

