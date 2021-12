„FĂRĂ ÎNCĂLZIRE PE LEMNE? Nici o grijă: interzice UE iernile și nu mai avem probleme…”

Glumește amar Constantin Bănacu, edilul social-democrat din Bărbătești, pe tema angajamentului asumat oficial prin PNRR

Vestea că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) aprobat și asumat oficial de către țara noastră prevede și angajamente clare de reducere și apoi renunțare la combustibil lemnos în favoarea surselor de energie regenerabile și verzi a prins complet descoperită lumea satului.

Pentru majoritatea gospodăriilor din mediul rural, situația tinde să devină tragică, iar primarul comunei Bărbătești este unul dintre cei care reclamă public acest detaliu:

„Văd că termenul asumat de ai noștri preaiubiți și geniali conducători este clar, adică doi ani de zile, dar nu văd să se iasă și cu o alternativă pentru renunțare la lemne pentru încălzire. Mie, unul, așa mi s-ar părea normal și logic… Să iasă cineva dintre cei care au semnat acest glorios, dar secret PNRR și să ne lumineze: băi fraților, de la 1 ianuarie 2024, trebuie să vă încălziți cu flacăra mov, energia albastră… Noi, administrația locală din Bărbătești, avem un proiect pentru rețeaua de gaze gata depus, pentru care am cheltuit niște bani. În afara de câteva familii, maxim cinci, au semnat toți! Personal, am mers din casă-n casă, mi-am pus obrazul, cum s-ar zice, în fața oamenilor dar nu mă gândeam să se ajungă la prețurile astea aberante, crezând în poveștile cu gazele din Marea Neagră și restul gogorițelor guvernamentale”, a declarat Constantin Bănacu.

„Mi-e clar că n-avem cum să ne încadrăm în termenul anunțat prin PNRR. Ne trebuie cel puțin doi ani din clipa în care se va primi aprobarea până la finalizarea lucrării, că la noi, în România, te omoară birocrația asta nenorocită, ce să mai… Deocamdată, așteptăm să ne dea și nouă cineva o veste s-o transmitem mai departe bieților oameni care, vă dați seama ce e în sufletul lor, că satul are o anumită vârstă și când mai aude că rămâne și fără căldură… Văd că UE a cam rezolvat-o cu porcul, interzicând Crăciunul, poate se ocupă și de ierni și le interzic și p-alea printr-o lege, ca să știm o treabă… Chiar mă gândesc la biata Poliție care, după stresul cu COVID, va trebui să pândească pe la garduri și pe ulițe să vadă cu ce hrănim porcii și cu ce ne încălzim noi iarna!”, a mai punctat, vizibil dezamăgit, alesul local din Bărbătești.