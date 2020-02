Evenimente importante la Şcoala gimnazială nr. 5

În data de 17 februarie, Şcoala gimnazială nr. 5 Râmnicu Vâlcea organizează Simpozionul interjudeţean ,,Din tainele ştiinţelor naturii”. Pot participa cadre didactice din învăţământul preşcolar, învăţământul primar, gimnazial şi liceal. În aceeaşi zi, începând cu ora 9.00, se va desfăşura un concurs – probă individuală (clasele a II-a, a III-a şi a IV-a) la Ştiinţele naturii și Matematică distractivă (câte doi elevi de clasă/învăţător). La aceeaşi oră va avea loc întrecerea echipajelor şcolilor înscrise în concurs (clasele a VI-a, a VII-a, a VIII-a – 3 elevi, câte unul din fiecare clasă, un singur echipaj). Disciplinele de concurs sunt: biologie – clasa a VI-a, Cap. ,,Funcțiile de nutriție în lumea vie-hrănirea și respirația”, Manual: clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică autori: Silvia Olteanu, IulianaTanur, Florina Miricel; fizică -clasa a VI – a: Cap.1 Concepte de bază în fizică, Cap. 2 Fenomene mecanice Mişcare şi repaus ; Inerţia (fără Interacţiunea), Cap. 3 Fenomene termice: Cap. 4 Fenomene electrice şi magnetice., Editura Didactică şi Pedagogică autori Mihaela Garabet, Raluca Constantineanu, Gabriela Alexandru; clasa a VII – a: Unitatea 1. Concepte şi modele matematice de studiu în fizică, Unitatea 2. Fenomene mecanice. Interacţiuni, Unitatea 3. Fenomene mecanice.Lucrul mecanic. Energie, Manual: clasa a VII-a, Editura ,,Art Klett”; chimie – clasa a VIII –a, Cap. ,,Nemetale” şi ”Metale”, Manual: clasa a VIII-a, Editura ,,All”.

Înscrierile pentru simpozion şi concurs se fac la secretariatul şcolii – telefon/fax: 0350/414809 sau pe adresa de e-mail: stiinte.scoala5valcea@yahoo.com. Informaţii suplimentare se pot obţine şi la telefoanele: 0745/047.447 (prof. Gheorghe Stoenescu), 0350/414.809 (secretar Cristina Vlangăr); 0721/733.233 (prof. Constantin Celic), 0744/439.323 (prof. Anca Ciortea).