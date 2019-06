EUROTricolori, jumuliți „cocoșii”!

Victoria senzațională pe care naționala Under 21 de fotbal a României a obținut-o, vinerea trecută, contra Angliei (scor 4-2) a deschis largi perspective pentru o calificare istorică în semifinalele Campionatului European de Fotbal găzduit de Italia și San Marino. Trupa antrenată de Mirel Rădoi a bifat deja două victorii în tot atâtea partide disputate la turneul final, are șase puncte în cont și unul dintre cele mai prolifice atacuri de la acest campionat. Cum se cunoaște, pe lângă succesul de vineri cu Anglia, în prima etapă din Grupa C, România s-a impus tot la un scor destul de categoric (4-1) în fața Croației. România se află pe primul loc în Grupa C, cu maxim de puncte după două runde, luând «fața» chiar și redutabilei selecționate de tineret a Franței. Ambele fomații au câte șase puncte, însă România, prin prisma golaverajului superior (+5), este liderul grupei. Franța are golaveraj +2, după victoriile cu 2-1 contra Angliei și 1-0 contra Croației.

Din Italia se vede… Tokio

Luni, 24 iunie, este data marelui meci dintre România și Franța. Cu începere de la ora 22.00 (ora României), la Cesena, România și Franța își vor disputa supremația în Grupa C. În cazul în care tricolorii mici se vor impune contra Franței sau vor remiza, primul loc în grupă și implicit calificarea în semifinalele turneului final vor reveni României. Însă, cum și cel mai bun loc doi din cele trei grupe ale turneului final asigură calificarea în penultimul act al competiției, România are șanse reale pentru a se califica mai departe chiar și în eventualitatea unui eșec contra Franței. De altfel, unele «voci» spun că nici Franța și nici România nu își vor dori cu prea mult patos primul loc în Grupa C pentru a evita o posibilă confruntare cu Germania (campioana en-titre) în faza semifinalelor. Nu prea credem așa ceva, cel puțin în cazul României, după «foamea» de goluri pe care am văzut-o în tabăra tricolorilor în primele două meciuri de la acest turneu final. Suntem convinși că, dacă vor avea ocazia, elevii lui Mirel Rădoi le vor «îndesa» francezilor în poartă cât mai multe goluri! Doar ocazii să aibă ai noștri și golurile vor veni, evoluțiile foarte bune din jocurile cu Croația și Anglia confirmând pe deplin aceste afirmații.

Prezența României în semifinalele Campionatului European Under 21 din Italia și San Marino ar aduce la «pachet» cu posibilitatea calificării istorice într-o finală de turneu final și certitudinea prezenței selecționatei tricolore la Jocurile Olimpice de la Tokio, care vor fi organizate de Japonia în luna august a anului viitor.

Cele două meciuri din semifinale sunt programate joi, 27 iunie, în timp ce marea finală se va disputa duminică, pe 30 iunie. La Campionatul European de Tineret (asemănător celui de seniori) nu se dispută finală mică între echipele care vor fi învinse în faza semifinalelor.

