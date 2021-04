ELEVII ÎNTRE 10-14 ANI DIN VÂLCEA se pot înscrie la cursuri gratuite de programare

Este cunoscut că programarea le îmbunătățește copiilor cunoștințele de logică și de limba engleză și îi învață să lucreze în echipă

Programul se desfășoară gratuit în bibliotecile din mediul rural și din orașe mici

Părinții care aleg astfel de cursuri pot economisi până la 2.000 de euro pentru fiecare copil înscris

Elevii între 10-14 ani din județul Vâlcea se pot înscrie (până la data de 10 mai 2021) la cursurile gratuite de programare organizate de CODE Kids. Programarea îi ajută pe copii să își dezvolte cunoștințele de logică, matematică și limba engleză și îi învață să lucreze în echipă, potrivit datelor CODE Kids, un proiect desfășurat gratuit în mediul rural și orase mici.

CODE Kids se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 10-14 ani, iar până acum au participat la cursuri peste 3.500 de elevi de la lansarea proiectului în 2017. Scopul programului este să contribuie la dezvoltarea competenţelor digitale şi STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ale copiilor. Proiectul se desfășoară de-a lungul a doi ani, iar cursurile sunt gratuite. Cluburile de programare au loc în bibliotecile publice din mediul rural sau orașe mici.

Obiectivele CODE Kids sunt ca la cursurile de anul acesta să participe 1.500 de copii din 120 de localități rurale și orașe mici. Perioada de înscrieri a fost extinsă până la 10 mai. Părinții economisesc în jurul a 2.000 de euro datorită CODE Kids – acesta fiind costul aproximativ pe care l-ar plăti familiile dacă elevii ar merge timp de doi ani la alte cluburi private, potrivit estimărilor CODE Kids.

Nouă localități din Vâlcea au cluburi de programare încă din 2017

Printre localitățile din Vâlcea în care echipa CODE Kids vede un foarte mare potențial de creștere a numărului de înscrieri se numără Pietrari, Tomșani, Vlădești, Păușești Măglași, Tetoiu, Frâncești, Bunești, Măciuca și Bălcești. Aici există cluburi de programare încă din primul an de implementare a proiectului.

Succesul apare când părinții și profesorii îi îndrumă pe copii spre activități noi

Reprezentantul CODE Kids afirmă că principalul beneficiu pe care îl au copiii care participă la cursuri de programare este dezvoltarea autonomiei în învățare.

„Avem succes în acele zone în care profesorii și părinții îi îndrumă pe copii spre activități noi, acolo unde autoritățile investesc în biblioteci, unde există un buget pentru carte. Aceste elemente contează foarte mult în percepția copiilor. Dar sunt și județe, precum unele din zona de sud a țării, în care părinții spun că nu își lasă copiii pentru că aceștia oricum ar sta prea mult să se joace la calculator și că ar avea foarte multe teme. Spre deosebire de orașele mari, în care copiii merg la afterschool și uneori și la alte cursuri, în astfel de zone copiii nu au acces la activități diverse. Adesea, există doar un centru de dans în acea localitate. Practic, nu sunt îndrumați sau chiar nu sunt lăsați să meargă la activități noi. CODE Kids nu este o școală, iar noi nu le punem copiilor note. Tot ce ne dorim este ca elevii să vină cu plăcere la bibliotecă. Dacă reușim să îi atragem, părinții nu trebuie să facă nimic, ci doar să-i lase să meargă la bibliotecă. Noi vom avea grija să învețe concepte de baza în programare, să fie mai buni la matematică, să fie mai buni la engleză și să colaboreze mai bine cu colegii”, afirmă Ovidiu Ana, director de dezvoltare CODE Kids.

De anul trecut, CODE Kids a creat cinci cluburi și în Republica Moldova.

Remus Grigorescu: Biblioteca publică este locul din care copiii pornesc într-o călătorie inițiatică în lumea digitală”

„«Code Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice» nu este doar un proiect inovator care contribuie la dezvoltarea bibliotecii ca spațiu comunitar conectat la nevoile educaționale ale cetățenilor, ci este șansa copiilor talentați și pasionați de tehnologie, care trăiesc în mediul rural nu tocmai ofertant din punct de vedere al oportunităților de învățare. Iar biblioteca publică este locul din care, sub îndrumarea bibliotecarului, acești copii pornesc într-o călătorie inițiatică în lumea digitală, explorându-i posibilitățile infinite de învățare și dezvoltare”, afirmă Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.

Cluburi care se adresează copiilor cu note medii sau chiar sub medie

În primul an de curs, copiii învață noțiuni de bază de programare, în timp ce în anul al doilea învață programare avansată (jocuri/ animaţii/ aplicaţii mobile/ website-uri) și realizează activități STEM precum experimente distractive, inginereşti, robotică, logică, matematică.

„Copiii ne spun că au rezultate mai bune la matematică și că vorbesc mai bine limba engleză. Noi nu vrem să avem o rețea de cluburi pentru copii supradotați. Cluburile noastre sunt pentru acei copii care au rezultate medii la școală sau chiar sub medie și care provin din familii fără putere economică. Noi vrem să democratizăm programarea. Vrem să ne adresăm și acelor elevi care nu vor ajunge la un liceu teoretic la care să studieze matematică- informatică, dar care poate vor ajunge la o școală profesională. De exemplu, acum derulăm un proiect cu electricieni din școli profesionale. Trebuie să ai cunoștințe de bază de IT pentru că este foarte posibil să fii nevoit să lucrezi cu panouri fotovoltaice pe care trebuie să le instalezi și să le programezi. Sau, dacă te îndrepți către agricultură, poate va trebui să conduci un tractor, iar acum tractoarele moderne se bazează foarte mult pe tehnologie”, a adăugat Ovidiu Ana.

Despre CODE Kids

Proiectul „CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice” are ca scop înfiinţarea de cluburi de coding în bibliotecile publice. Programul a fost lansat în 2017, iar până acum aproximativ 3.500 de elevi au participat la cursurile CODE Kids. Proiectul este dezvoltat de Fundaţia Progress şi Simplon România cu finanțare din partea Romanian-American Foundation.

Contact: codekids@progressfoundation.ro