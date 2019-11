Echipele românești din Cupa EHF și-au aflat adversarele

Handbalul feminin românesc este reprezentat prin două formații în faza grupelor din Cupa EHF sezonul 2019/2020. România a avut patru formații la start, însă SCM Craiova (în turul al doilea) și Gloria Bistrița (în turul al treilea) au fost eliminate. Au rămas să poarte stindardul acestui sport din țara noastră în cea de-a doua competiție intercluburi ca importanță la nivel european Corona Brașov și Măgura Cisnădie. Săptămâna trecută, la sediul Federației Europene de handbal de la Viena s-au desfășurat tragerile la sorți pentru stabilirea configurației celor patru grupe ale competiției. Cluburile participante în procedura de tragere la sorți, în număr de 16, sunt ultimele rămase în competiție, din cadrul acestora urmând să se decidă viitoarea campioană. Din fiecare grupă, în urma disputării unor partide tur-retur între toate cele patru formații, primele două clasate se vor califica în faza sferturilor de finală.

Grupă foarte grea pentru Măgura Cisnădie

După tragerea la sorți, reprezentanții clubului Măgura Cisnădie se pot considera pe bună dreptate mai ghinioniști decât cei ai Coronei Brașov. Asta pentru că sorții au scos în calea formației sibiene nume destul de cunoscute, dar și foarte puternice din handbalul feminin continental. Măgura a fost repartizată în Grupa B, acolo unde se va duela pentru cele două locuri care asigură calificarea în sferturile de finală cu Podravka Vegeta (Croația), Siofok (Ungaria) și Kobenhavn Handball (Danemarca). Favoritele acestei grupe sunt Podravka (echipă venită din grupele Ligii Campionilor și fostă deținătoare a trofeului celei mai importante competiții din handbalul feminin european intercluburi) și Sifok (campioana en-titre a Cupei EHF).

Echipe maghiare și daneze și pentru Corona Brașov

Nici Corona Brașov nu va avea parte de o misiune tocmai simplă în tentativa de a depăși faza grupelor Cupei EHF. Chiar dacă nu va întâlni adversare la fel de redutabile precum cele de care va avea parte Măgura Cisnădie, gruparea de sub Tâmpa a intrat pe culoar cu formații care provin din țări în care handbalul feminin este puternic dezvoltat. Corona a fost repartizată în Grupa C, acolo unde își va măsura forțele în dublă manșă cu Erd NK (Ungaria), Perla Lublin (Polonia) și Odense Handbold (Danemarca). Interesant de remarcat este faptul că echipa brașoveană a avut parte, în urma tragerilor la sorți, de două adversare care provin din aceleași țări precum cele contra cărora se va lupta Măgura Cisnădie. Asta pentru că Siofok și Erd NK sunt adversare în campionatul Ungariei, în timp ce Kobenhavn Handball și Odense Handbold sunt de asemenea rivale, dar în campionatul feminin al Danemarcei. Grupa C se anunță mai echilibrată decât Grupa B, mai ales că echipa care a ajuns în această competiție după ce a fost eliminată din Liga Campionilor (adică Perla Lublin) nu este una de speriat. După cum am văzut în această toamnă în grupele competiției supreme din handbalul feminin intercluburi, vicecampioana României, CSM București, s-a impus la pas în fața campioanei Poloniei în ambele meciuri disputate.

Componența celorlalte două grupe ale Cupei EHF din acest sezon este următoarea: Banik Most, Kastamonu Belediyesi, Thuringer HC, DVSC Schaeffler (Grupa A); SG Bietigheim, Herning-Ikast Handbold, Handball Club Lada, Storhamar Handball Elite (Grupa B).