După luni întregi de cercetare disciplinară, a venit și verdictul: „Bogdan Mateescu NU a încălcat Codul deontologic!”

• o postare pe o rețea de socializare i-a dat emoții vâlceanului din CSM

Judecătorii CSM au respins sancționarea judecătorului Bogdan Mateescu, după ce Inspecța Judiciară a constat că magistratul a încălcat codul deontologic după o postare pe Facebook, în care atrăgea atenţia asupra faptului că man­datul judecătorului Lăzăroiu la CCR depă­şeşte limita de 9 ani prevă­zută de Constituţie: “Secţia pentru judecători, cu majoritate, a consta­tat că nu există indicii cu privire la încălcarea de către domnul jude­că­tor Mihai Bogdan Mateescu, mem­bru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a normelor de conduită reglemen­tate de art. 7 şi art. 9 alin. (2) din Codul deontologic al jude­că­torilor şi procurorilor şi în conse­cinţă a respins sesizarea Inspecţiei Judiciare (6 voturi pentru şi 2 împotrivă)’’, este decizia Secției.

Govoreanul anunţa, în luna octombrie 2018, că este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară la sesizarea judecătorului de la Curtea Constituţională, Petre Lăzăroiu, ca urmare a unei postări de pe Facebook. Între timp, Inspecţia Judiciară a stabilit că Mateescu nu a comis o abatere disciplinară. În schimb, raportul indică o posibilă încălcare a Codului deontologic al magis­traţilor.

Cum arată postarea lui Bogdan Mateescu, în urma căreia judecătorul CCR Petre Lăzăroiu a sesizat Inspecţia Judiciară?

„Tudorel Toader: “Nu există decizie CCR care să nu fie respectată de orice persoană sau autoritate.”

Însă eu tot reflectez asupra caracterului general obligatoriu al oricarei decizii a CCR, nu doar al unora, pentru că vreau să înțeleg și mărturisesc că sunt într-un mic blocaj. Am în vedere, așa cum am spus, situația d-lui judecător constituțional care stă în funcție de 10 ani, deși CCR a zis negru pe alb general obligatoriu acum vreo două luni că e neconstituțional mecanismul prin care se tinde la depășirea termenului constituțional de 9 ani. Așadar dânsul este în funcție și azi. Situația juridică e neatinsă în pofida deciziei CCR general obligatorii.

Dar CCR a mai zis prin deja faimoasa decizie 45/2018, acum vreo 3-4 luni, că e neconstituțional ca un judecator să fie ministru sau secretar de stat (și chiar sunt de acord). Ei bine, ea a zis, general obligatoriu -cum altfel, dar chiar la ministerul justitiei este și azi în funcția de secretar de stat o colegă judecător de la Curtea de apel Craiova. Situația juridică persistă și aici, în pofida deciziei CCR general obligatorii.

Aș fi vrut să îl intreb pe șeful direct al colegei judecător secretar de stat, pe dl ministru prof. univ. dr. și membru al Comisiei de la Veneția Tudorel Toader, pe care l-am auzit și azi că ține enorm la deci­ziile CCR, și dânsul fost jude­cător constitu­țional vreo 10 ani din mandatul de 9, ce părere are, de ce nu aplică decizia general obli­ga­torie de vreo 3 luni, dar nu prea am avut ocazia, nu prea comuni­căm.

Sincer, eu chiar vreau să înțeleg, însă uneori îmi pare că nici constituționalul nu mai e ce am învătat eu prin facultate iar Constituția nu s-a schimbat.

Așadar ce e general obliga­toriu, de când și pentru cine?”