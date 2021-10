DRUM LUNG ÎN LIGA EUROPA pentru SCM Râmnicu Vâlcea

Sâmbătă și duminică, în EHF European League (Liga Europa de handbal feminin) s-au disputat partidele din cadrul manșei secunde a turului doi. SCM Râmnicu Vâlcea nu a evoluat în această fază a competiției, fiind calificată direct în turul al treilea. Emoții au fost însă pentru fanii echipei Primăriei Râmnicului. Asta pentru că iubitorii acestui sport știau deja către ce meci trebuie să își îndrepte atenția pentru a cunoaște viitoarea adversară a echipei municipalității. Partida din Franța, în care s-au întâlnit Paris 92 și Bera Bera, era cea la finalul căreia urma să se cunoască viitoarea adversară a trupei pregătite de antrenorul Bent Dahl. În turul acestei duble manșe din turul al doilea, disputat în Spania, Bera Bera și Paris 92 remizaseră, scor final 27-27. Urma așadar un joc decisiv în Franța. Chiar dacă franțuzoaicele erau văzute cu prima șansă pentru obținerea calificării, sorții de izbândă au fost de partea jucătoarelor din Spania. Bera Bera s-a impus cu 26-21 și a obținut posibilitatea de a se duela cu SCM Râmnicu Vâlcea în turul al treilea al Ligii Europa.

Cele două formații se vor întâlni în dublă manșă. Meciul tur este programat pe 13 sau 14 noiembrie, la Vâlcea, în timp ce manșa retur va avea loc o săptămână mai târziu, la San Sebastian, în Spania. Gruparea care va ieși învingătoare la capătul celor două manșe se va califica în grupele acestei competiții (adică între cele mai valorase 16 formații ale acestei competiții secunde va valoare în handbal feminin european). Partidele din faza grupelor, câte șase pentru fiecare echipă care va accede în această fază, sunt programate în lunile ianuarie și februarie ale anului viitor.



Fanii nu vor putea vedea Bera Bera la Vâlcea

Din cauza restricțiilor pe care autoritățile le-au impus în următoarea perioadă pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirus, partida dintre SCM Râmnicu Vâlcea și Super Amara Bera Bera se va disputa în Sala „Traian” fără spectatori în tribune. Fanii vor avea totuși posibilitatea de a urmări în direct evoluția echipei primăriei prin intermediul transmisiunii directe care va fi realizată de către televiziune.

Cei mai pătimași dintre suporterii echipei noastre, cei care doresc neapărat să își încurajeze favoritele din tribune, mai pot fi prezenți la un singur meci oficial al echipei noastre în anul 2021. Este vorba chiar despre partida din 20 sau 21 noiembrie 2021, care se va disputa la San Sebastian, în Spania.

Gloria Buzău și Măgura Cisnădie se luptă pentru calificarea în grupele Ligii Europa

Alături de SCM Râmnicu Vâlcea, handbal feminin românesc are ca reprezentante în turul al treilea al Ligii Europa pe Gloria Buzău și Măgura Cisnădie. Gruparea buzoiană (ocupanta poziție a patra în ultima ediție a Ligii Florilor, a fost calificată direct în turul al treilea. În acest ultim act eliminatoriu înaintea fazei grupelor, Gloria Buzău va întâlni formația norvegiană Storhamar Handball Elite. Meciul tur este programat în Norvegia, pe 14 noiembrie, iar manșa secundă la Buzău, pe 21 noiembrie.

Măgura Cisnădie, ocupanta poziției a cincea în ultima ediție a Ligii Florilor, nu a fost calificată direct în turul al treilea și a trebuit să treacă prin chinurile calificării turului secund. După ce se impusese la un gol diferență în deplasarea de la Banik Most (campioana Cehiei), gruparea sibiană a fost gata-gata să rateze, chiar pe teren propriu, calificarea în turul al treilea al competiției. Week-end-ul trecut, gruparea din Cehia reușit să se impună, tot la un gol diferență, în partida retur de la Cisnădie. Șansa formației sibiene a constat în faptul că a marcat, în deplasare, un număr de goluri mai mare decât cel pe care Banik Most l-a reușit la Cisnădie. Astfel, Măgura s-a calificat in-extremis în turul al treilea al competiției. Pentru a ajunge în grupele Ligii Europa, Măgura va avea de înfruntat și de învins un adversar și mai redutabil decât Banik Most. Este vorba despre gruparea maghiară DVSC Schaeffler. Partida tur se va desfășura pe 13 sau 14 noiembrie la Debrecen, iar manșa secundă pe 20 sau 21 noiembrie la Cisnădie.

Baia Mare își așteaptă liniștită adversarele

Pe lângă cele trei cluburi amintite în rândurile de mai sus, handbalul feminin românesc mai are încă o reprezentată în această competiție secundă ca valoare a handbalului feminin european inter-cluburi. Este vorba despre vicecampioana Minaur Baia Mare, formație care este calificată direct în faza grupelor. Așadar, gruparea din nordul țării nu are de trecut prin aceste tururi preliminare, Minaur urmând să fie chiar cap se serie la tragerile la sorți care vor avea loc la momentul în care vor fi cunoscute numele tuturor cel 16 cluburi care vor participa la nivelul fazei grupelor.

În context este de reamintit că Baia Mare a reușit și sezonul trecut o figură frumoasă în această competiție, terminând între primele patru echipe ale competiției, într-un turneu Final Four care a fost găzduit chiar în reședința județului Maramureș. Sezonul acesta, Minaur nu mai pare a avea valoarea necesară pentru un parcurs atât de lung în Liga Europa de handbal feminin, însă speranțe pentru o prezență în faza sferturilor de finală există în modul rezonabil la nivelul clubului maramureșean.