Două handbaliste de la SCM, pe lista extinsă a selecționerului Burcea

Chiar dacă nu se mai poate planifica aproape nimic în domeniul sportului din cauza pandemiei de Coronavirus, la momentul actual se știe că, în luna decembrie a acestui an, Campionatul European de handbal feminin 2020 se va desfășura în Norvegia și Danemarca, așa cum era stabilit de acum câțiva ani (când cele două țări primiseră dreptul de a organiza în comun întrecerea continentală). Deși este limpede că turneul final nu se va putea desfășura decât sub imperiul unor restricții cât se poate de severe și care erau de negândit până în urmă cu un an (cum ar fi interdicția suporterilor de a asista din tribune la meciuri), evoluția fulminantă a valului doi al pandemiei pune sub semnul întrebării chiar desfășurarea în sine a Campionatului European!

Totuși, cum deocamdată nu s-a luat vreo decizie în ceea ce privește reprogramarea turneului final (așa cum s-a întâmplat în cazul Campionatului Mondial de tineret care trebuia să se desfășoare în România încă din vara care a trecut), staff-urile tehnice ale celor 16 naționale calificate la Euro au anunțat lista extinsă a jucătoarelor care sunt avute în vedere pentru a fi convocate. În cazul naționalei de handbal feminin a României, selecționerul Bogdan Burcea a anunțat, încă de săptămâna trecută, numele celor 35 de jucătoare din care le va selecta pe cele aproximativ 20 care se vor afla în lotul ce ar trebui să facă deplasarea spre nordul Europei la finalul lunii noiembrie. În aceste condiții, când oricând pot apărea jucătoare infectate cu Coronavirus (cum s-a întâmplat deja în cazul mai multor echipe din Liga Florilor) este foarte util ca antrenorii să aibă în vedere un lot cât mai extins, din care, la nevoie, să poată apela la serviciile unor handbaliste care să le înlocuiască pe cele infectate. Selecționerul tricolorelor a fost destul de precaut în acest sens, lista preliminară de 35 de jucătoare adunând nu mai puțin de cinci echipe!

Pe această listă se află și handbaliste cu ștate mai vechi la echipa națională, precum Cristina Neagu, Laura Moisă sau Crina Pintea (toate trei de la CSM București), dar și destule jucătoare care abia dacă au împlinit 20 de ani, care, în mod normal, evoluează pentru echipa națională de tineret. SCM Râmnicu Vâlcea are două jucătoare pe această listă a selecționerului Bogdan Burcea. Este vorba despre extrema stânga Cristina Florica și despre tânăra portăriță Diana Ciucă.