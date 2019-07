Diana Ciucă în vizorul Federației Europene de Handbal

Evoluțiile foarte bune pe care portarul Diana Ciucă le-a avut la Campionatul European de Handbal feminin Under 19 din Ungaria (și nu numai acolo) au propulsat-o în atenția reprezentanților Federației Europene de specialitate. Astfel, portărița de 19 ani de la SCM Râmnicu Vâlcea a fost inclusă în programul destinat monitorizării și sprijinirii în dezvoltarea carierei pentru cele mai valoroase handbaliste de la acest turneu final, precum și de la alte competiții de anvergură desfășurate sub egida EHF. Pe lângă Diana Ciucă, din echipa României Under 19 au mai fost cooptate în acest program (intitulat „Respect your Talent”) alte două jucătoare: Andreea Popa și Andreea Chetraru.

200 de handbaliste din toată Europa au fost incluse în acest program

Programul la care facem referire a fost lansat în vara acestui an, la inițiativa Women’s Handball Board, 200 de jucătoare din aproape toate federațiile afiliate EHF fiind selecționate în acesta. Obiectivul declarat al programului este acela de a încuraja dezvoltarea personală a jucătoarelor talentate și de a le ghida în cariera sportivă.