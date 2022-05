DEPUTATUL LAURENȚIU CAZAN, prezent la ședințele liberalilor în două localități din județ

La mijlocul săptămânii trecute, deputatul liberal de Vâlcea Laurențiu Cazan a fost prezent la ședințele Birourilor Politice Locale (BPL) ale organizațiilor liberale în alte două comune din județ. Parlamentarul liberal a participat la întâlnirile periodice ale liberalilor din comunele Pietrari și Tomșani.

„De această dată, am participat la ședințele BPL ale organizațiilor PNL din Pietrari și Tomșani! Am avut parte de discuții constructive și planuri mărețe din partea membrilor PNL alături de care am fost prezent la aceste ședințe”, a detaliat parlamentarul liberal vâlcean pe marginea acestui subiect.