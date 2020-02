Deputatul Cocoş, sceptic în privinţa creşterii economice

Deputatul vâlcean Vasile Cocoş spune că anunțul de săptămâna trecută al Institutului Național de Statistică privind creșterea economică de 4,1% din 2019 confirmă rezultatele economice bune înregistrate de România în timpul guvernării PSD. Conform datelor disponibile publicate de EUROSTAT, țara noastră se situează pe locul al doilea în clasamentul Uniunii Europene privind rata de creștere economică din 2019.

„Pe de altă parte, există motive serioase pentru a pune întrebarea dacă 2019 va fi și ultimul an de creștere economică a României. După venirea PNL la guvernare, mai mulți indicatori macro-economici s-au deteriorat brusc, iar criza politică creată de obsesia pentru anticipate a președintelui Iohannis ar putea determina intrarea României în recesiune în cursul anului 2020. Trebuie spus că, în ultimele două luni din anul precedent, sub guvernarea PNL, a fost un adevărat dezmăț al cheltuielilor publice (9 miliarde lei în plus), pe fondul scăderii bruște a veniturilor la buget (de la +12,4% în primele 10 luni, la -5% după venirea PNL la guvernare). De asemenea, în cele trei luni de guvernare, PNL s-a împrumutat cu 10 miliarde euro, de patru ori mai mult față de PSD”, a declarat Vasile Cocoș.

Cocoș: „Deficitul bugetar a depășit pragul acceptabil”

Tot pe marginea acestui subiect, deputatul Vasile Cocoș a atras atenția că țara noastră riscă să intre în procedura de deficit excesiv. „Pe acest fond, Guvernul PNL a crescut deficitul bugetar din 2019 de la 2,8% la 4,6%, depășind pragul acceptabil de 3% și determinând astfel intrarea României în procedura de deficit excesiv. Nu în ultimul rând, înghețarea creșterilor de pensii și salarii și declarațiile iresponsabile ale ministrului Finanțelor privind o posibilă criză economică au acționat ca o frână de mână care a încetinit brusc creșterea economică din România. În același timp, s-au oprit două motoare principale ale economiei românești: industria – care înregistrează scăderi masive și agricultura – afectată de lipsa măsurilor guvernului pentru compensarea pierderilor fermierilor pe fondul iernii atipice din acest an”, a mai afirmat parlamentarul vâlcean.