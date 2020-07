Declaraţie de presă a primarului Mircia Gutău: Nu se face administraţie cu minciuni, fabulaţii şi victimizări lamentabile!

La cât de rapid şi de extins (prin distribuiri coordonate în întregul on-line) a sărit să se victimizeze candidatul PNL la Primărie, vexat de pliantele distribuite în municipiu în urmă cu vreo două zile, încep să cred că el este cel care a stat la baza tipăririi şi distribuirii lor! Adică un fel de abordare de tip „Pătrăţel”, dar într-o variantă puţin mai subţire! Şi, bineînţeles, ocazia nu a fost pierdută pentru a mai lansa câteva atacuri minicinoase împotriva mea.

Va trebui să-l dezamăgesc pe mult prea harnicul orator în live-uri pe social media: nu am nici un interes să-l promovez, prin indiferent ce mijloace! Aş observa faptul că respectivul se declară „denigrat” de acele pliante, ceea ce mie mi se pare cel puţin ciudat – din ce am citit şi eu în exemplarul pe care l-am găsit în cutia poştală, nu mi s-a părut că ar fi ceva neadevărat: candidatul PNL la Primăria municipiului chiar a fost prins la volan sub influenţa băuturilor alcoolice! Deci unde-i „denigrarea”?

Cât priveşte celelalte acuze lansate public, le voi răspunde şi demonta cât mai punctual:

1.Despre cum stă municipiul Râmnicu Vâlcea la atragerea fondurilor europene întrebaţi-l pe ministrul liberal de resort, care a apreciat recent activitatea administraţiilor municipală şi judeţeană la acest capitol. Dacă v-aţi făcut că nu aţi auzit, vă mai spun o dată: în ultimii 4 ani, municipiul Râmnicu Vâlcea a atras prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 finanţări nerambursabile de peste 56 milioane de euro prin 22 de proiecte!

2.Primăria municipiului nu crează locuri de muncă! Că dvs. – în eventualitatea, extrem de improbabilă, în care aţi ajunge primar al Râmnicului – veţi vrea să-i angajaţi în Primărie pe toţi postacii care vă promovează acum live-urile pe reţelele sociale, asta nu e „creare de locuri de muncă”! Oricum, fiind un om al cifrelor, vă îndrum să consultaţi statisticile disponibile public, conform cărora numărul mediu de salariaţi în municipiu era în 2016 de 39.540 persoane, iar la începutul anului 2019 ajunsese la 43.555 persoane.

3.Nu se construieşte nici o groapă de gunoi lângă oraş – încetaţi să mai lansaţi minciuni generatoare de panică! Este clar pentru mai toată lumea că v-aţi construit o oarecare notorietate printr-un marketing politic în spatele căruia nu se află nimic concret, dar mă aşteptam să aveţi minimele cunoştinţe necesare unui candidat la primărie! Groapa de deşeuri este la Feţeni, realizată tot într-un mandat al meu la Primărie prin programul ISPA şi declarată model de bune practici în acest domeniu! Ceea ce intenţionează acum să facă Primăria este o staţie de tratare mecano-biologică a deşeurilor, o investiţie absolut necesară oraşului în contextul în care ADI Salubrizare Vâlcea, condusă de un liberal, nu a făcut nimic ani la rând pentru rezolvarea problemei deşeurilor în judeţ!

Cât despre terenurile din Sudul Râmnicului, iarăşi se pare că auziţi doar ce vă convine: nu am spus niciodată că acele terenuri din zona Râureni, la Vest de calea ferată, ar fi ale Municipiului, pentru simplul motiv că nu sunt – este vorba numai de loturi de teren în proprietate privată! Intenţia Municipalităţii de a realiza un drum prin zonă are la bază dorinţa de a creşte potenţialulul acestor terenuri, astfel încât un eventual investitor să poată să achiziţioneze suprafaţa necesară pentru a realiza o investiţie substanţială. Aşa se face administraţie, domnule candidat, nu cu minciuni, fabulaţii şi victimizări lamentabile!

• Mircia GUTĂU, primarul Râmnicului