Cu cine votează Mircia Gutău la alegerile prezidențiale

Eu voi vota, așa cum am făcut-o la fiecare scrutin electoral, pentru o Românie care își prețuiește istoria și își construiește un viitor bazându-se pe aspirațiile fundamentale ale unui întreg popor: credința în Dumnezeu, familia tradițională și pace pentru copiii noștri. Mai ales în aceste vremuri avem nevoie de un președinte care să ne reprezinte cu cinste în fața națiunilor lumii și care să apere valorile naționale de care suntem cu toții atât de mândri! Ne vedem la vot duminică, 8 decembrie!

Nu vă voi spune pe cine să alegeți duminica viitoare dintre cei doi competitori, care se luptă pentru funcția supremă în Statul Român. Am încredere – așa cum am avut și la alegerile locale și nu m-am înșelat deloc! – în inteligența Dumneavoastră și în capacitatea de a alege ce este mai bine pentru țara noastră.

