„De ziua comunei inaugurăm căminul cultural”

• declară primarul Concioiu de la Gușoeni

Ziua comunei Gușoeni din acest an se va ține în data de 16 iunie, de Rusalii. Primarul Nicolae Conciou a început deja demersurile privind organizarea acestei ­mani­festări, considerând că este important pentru localnici să se adune o dată pe an şi să se bucure împreună de realizările lor. „În acest an, manifestarea nu se va mai ţine la târgul săptămânal, ci la noul sediu al Căminului cultural, investiţie care va fi inaugurată cu această ocazie”, declară social – democratul Concioiu. Acesta ne-a mai relatat că a demarat deja o nouă investiţie importantă: lucrările de modernizare şi reabilitare a dispensarului uman, care au un cost de aproximativ două milioane de lei noi şi sunt finanţate pe PNDL 2.