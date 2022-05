„De 20 ani, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea trăiește numai prin fonduri europene!”

Declarația aparține lui Mihai Cismaru, membru în Colegiul de Conducere al CCI Vâlcea

După cum vă informam și anterior, marți, 3 mai 2022, de la orele 14.00, în sala mare a Teatrului „Anton Pann”, Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a organizat conferința „Oportuntăți de finanțare prin Fonduri UE/ Startup Nation”.

În deschiderea evenimentului, Mihai Cismaru, membru în Colegiul de Conducere, a reconfirmat greutatea dobândită de liniile de finanțare ale Uniunii Europene în economia actuală, dând exemplul instituției pe care o reprezintă și care în lipsa alternativei banilor europeni, nu ar mai fi putut supraviețuit până azi.

„Camera de Comerț și Industrie Vâlcea se finanțează, de mai bine de 20 ani, exclusiv din fonduri europene pentru că alte forme de finanțare nu are! Camera este o entitate neguvernamentală și de aceea reușim de 20 ani să ne finanțăm în acest fel, prin fonduri europene, cum ar fi POCU (Programul Operațional Capital Uman), prin care am făcut pregătire profesională. În ultimii patru ani, a existat și oportunitatea efectivă de a finanța și firme, iar în sală cred că sunt o parte din cei pe care i-am finanțat și care au crescut niște mici afaceri. Mai exact, au fost în jur de o sută de afaceri finanțate de către Camera de Comerț și Industrie Vâlcea în ultimii trei ani și se pare că a fost cu succes pentru că, de când cu treaba asta, suntem foarte căutați și întrebați ce alte oportunități mai oferim. Pentru oportunitățile acelea pe care nu le-am putut identifica noi, am invitat o serie de oameni care pot să vă pună la dispoziție informația despre cum și în ce fel veți putea accesa în perioada următoare finanțări și cum vă puteți pune în operă ideile de afaceri”, a declarat Mihai Cismaru.

Lista participanților conferinței i-a cuprins pe Cristian Ancuța – director executiv AIMMAIPE (gestionar Startup Nation, lansare în luna mai), Sorin Cosmulescu – POR – ADR SudVest Oltenia, Gabriel Vlăduț – AroTT, Valentin Mitrică – președinte Cluster BIO Oltenia.

În fața celor aproximativ o sută de oameni, prezentările invitaților s-au concentrat pe finanțările pentru mediul de afaceri din POR 2021-2027, StartUp Nation 2022, proiecte tehnologice inovative și întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off, finanțări rurale prin GAL-uri.