Email the Author

Email the Author

About Ionut Popa,

Mircea Geoană a ținut cursuri la universități majore și think – tank-uri de prestigiu: Sorbona, Harvard, Georgetown, Yale, CUNY, Universitatea din Pittsburg, CSIS, Consiliul Atlantic, GMF, Chatham House, Policy Network, Fundația Friedrich Ebert și este un contributor la New York Times , International Herald Tribune, Atlanticul, Frankfurter Allgemeine Zeitung, El Pais. De asemenea, a fost invitat pe probleme de politică externă la CNN, BBC, PBS, Bloomberg, TV5, Fox Business, ZDF.

Ei bine, atunci a fost și momentul în care i-am conferit titlul de membru de onoare al Camerei. Iată că, după două decenii și în pragul unei vârste importante, locul și rolul actualului Secretar General Adjunct al NATO sunt din nou recunoscute și apreciate pe un Wall of Fame al CCI Vâlcea împreună cu alte personalități majore ale istorie noastre recente cum sunt Maria Schoomans, fost ministru al Economiei din Flandra și Petrin Drumea, Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică INOE 2000-IHP” explică Valentin Cismaru, președintele Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea.

Camera de Comerț și Industrie Vâlcea a decis să-l omagieze pe secretarul general adjunct al NATO într-un mod cu totul și cu totul special la împlinirea a 65 ani de viață și 20 de când a primit statutul de membru de onoare: „În anul 2003, Mircea Geoană, la vremea respectivă ministru de Externe, răspundea afirmativ la invitația noastră de a fi prezent la seminarul „Impactul economic al extinderii UE asupra IMM-urilor din regiunea SV Olteniei, rețeaua Euro Info Center, poarta IMM-urilor din Oltenia către o Europa lărgită”. Era unul dintre evenimentele pregătitoare aderării noastre la Uniunea Europeană iar discuțiile s-au concentrat pe promovarea investițiilor în cercetare și dezvoltare, IT și tehnologie în general, administrație locală, dezvoltarea investițiilor locale/regionale, încurajarea oportunităților pentru facilitarea accesului oamenilor de afaceri români pe piața Uniunii Europene. La acel eveniment au participat responsabili ai programului de la Comisia Europeană, autorități locale, șefi de instituții financiare și societăți comerciale, conducători de universități din regiune, precum și reprezentanții rețelei EIC: București, Constanța, Timișoara, Galați, Baia Mare, Brașov și Iași.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții iulie 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « iun.