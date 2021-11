Dăruire, profesionalism şi performanţă

Astăzi, 19 noiembrie 2021, se împlinesc 30 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – organizaţie de utilitate publică (cf. H.G. nr. 698 din 19.08.2014), aflată sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale şi sub oblăduirea Patriarhiei Române –, continuatoare a nobilei misiuni a Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, înfiinţată la 12 septembrie 1919 (preşedinte de onoare fiind Regina Maria, iar preşedinte executiv Miron Cristea, mitropolitul primat al României) – şi 15 ani de când istoricul vâlcean Eugen Petrescu, care în urmă cu câteva zile a împlinit frumoasa vârstă de 62 de ani, activează ca voluntar în cadrul acestei organizaţii, la început ca membru simpatizant (2006), membru activ (2007), vicepreşedinte (2007-2008), prim-vicepreşedinte (2008-2009) şi preşedinte al Filialei Judeţene „Matei Basarab” Vâlcea (2009-în prezent).

În toată această perioadă, liderul filialei a colaborat foarte bine cu Arhiepiscopia Râmnicului, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea, Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea, Universitatea din Craiova, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române, Garnizoana Râmnicu Vâlcea, Centrul de Perfecţionare Geniu şi EOD „Panait Donici” Râmnicu Vâlcea, Centrul Militar Judeţean Vâlcea, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Forumul Cultural al Râmnicului, Fundația Culturală „Sf. Antim Ivireanul” – Centrul de Studii Medievale și Premoderne „Antim Ivireanul”, Asociaţia Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură Vâlcea, cu mai multe primării vâlcene, cu televiziunile locale şi o bună parte din presa scrisă (în mod special cu cotidianul nostru), cu numeroşi oameni de ştiinţă şi de cultură din ţară şi din afară, cu militarii activi, rezervişti şi în retragere, cu veteranii de război etc.

Vorbim despre o filială importantă, al cărei preşedinte este un patriot, iubitor, valorificator şi promotor al istoriei şi tradiţiilor neamului, un luptător pentru dreptate şi adevăr, energic şi carismatic, bun comunicator şi diplomat, uşor de înţeles şi greu de refuzat, un lider absolut excepţional, care în cei cincisprezece ani adaugă la frumoasele realizări ale organizaţiei un centru de cercetări istorice (în care activează ca voluntari, din 2011, anul fondării, peste 100 de istorici, arhivişti, geografi, filologi, teologi, ofiţeri, scriitori, publicişti etc.), 10 opere de artă plastică de for public (dedicate eroilor şi martirilor neamului şi unor personalităţi de seamă din mediul militar, cultural şi religios), zeci de simpozioane, mese rotunde, conferinţe şi volume cu caracter istoric şi biobibliografic şi sute de studii şi articole, lucrări ce îmbogăţesc zestrea judeţului Vâlcea, dar şi zestrea unor localităţi din Basarabia, acolo unde este primit cu căldură frăţească de cei ce apreciază efortul şi binefacerile sale.

Aşadar, Eugen Petrescu – omul care se bucură de un respect deosebit din partea colegilor de filială şi de asociaţie, a voluntarilor din jurul său, a oamenilor de cultură şi de ştiinţă etc. –, înseamnă iniţiativă, dăruire, profesionalism şi performanţă, calităţi ce au dus filiala, încă din primul său an de preşedinţie, pe unul din locurile fruntaşe la nivel naţional.

Nu bucurăm că organizaţia vâlceană este una dintre cele mai performante filiale ale Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi că în fruntea ei se află un astfel de OM.

La mulţi ani, felicitări şi succes în continuare, domnule Eugen Petrescu!

La mulţi ani, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria”!

• Redacţia cotidianului „Curierul de Vâlcea”