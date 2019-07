Criminalul din Caracal a mai făcut o „victimă”!

Pe lângă cele două fete pe care le-a violat și ucis, criminalul din Caracal a mai făcut și altfel de victime. După șeful Serviciului de Telecomunicații Speciale și șeful Poliției Române, ieri „a căzut” și ministrul de Interne, Nicolae Moga.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamnei premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a declarat Nicolae Moga, la doar câteva zile după ce a fost învestit în funcție.