Constantin Rădulescu șochează Vâlcea: „ȘTIU PRIMARI HĂRȚUIȚI ȘI UMILIȚI!”

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

„Numai în județul Vâlcea avem zeci de lucrări efectiv abandonate de constructor. Și atunci, mă întreb, cum se cheamă atunci când te angajezi să finalizezi o lucrare și nu o termini?! Ba mai mult, folosindu-te de legi permisive, hărțuiești efectiv beneficiarul – administrațiile publice – și ții lucrările blocate. Când te angajezi că faci ceva și nu faci, nu se cheamă cumva înșelăciune?! Întreb și eu. În curând, vom discuta despre fiecare caz în parte, pentru că cineva trebuie să discute și acest subiect, subiectul celor care câștigă contracte, încep lucrări pe care le întârzie sau, uneori, nu le mai termină. Săptămâna viitoare vin cu detalii, pentru că vreau ca oamenii să înțeleagă. Cu toate aceste rele, soluții pentru finalizarea lucrărilor există, însă sunt soluții care ar trebui să fie ultima alternativă. În momentul în care te-ai angajat pentru o lucrare, ai semnat pentru asta, trebuie să o termini. Voi reveni cu detalii, din județ și nu numai. Să nu uităm că până la urmă: BINELE ÎNVINGE! P.S. Nu am pretenția că e cel mai bun text! Este un semnal clar pentru cei care cred că pot merge cu ticăloșia până unde vor ei folosindu-se de tot felul de chichițe legislative sau case de avocatură! Eu răspund doar în fața lui Dumnezeu și a celor care m-au ales și nu accept ca oamenii să fie batjocoriți!”, mai punctat președintele Constantin Rădulescu.

Președintele Consiliului Județean spune că e gata de dezvăluiri ample despre șantajul la care sunt supuși edilii Liderul legislativului județean a ieșit la atac pe o rețea de socializare cu un mesaj care anunță o veritabilă cruciadă! „Discutam, așa cum o fac mereu, cu colegii mei primari, despre legile de care are nevoie această țară. Ne trebuie legi bune, ușor de înțeles, ușor de aplicat și ușor de respectat. Legi corecte, pentru toată lumea! Una dintre problemele cu care ne confruntăm noi, cei care lucrăm în administrație, este cea legată de episoade triste, în care diverse firme participă și câștigă licitații, uneori zeci de licitații, pentru lucrări pe care le întârzie sau, și mai grav, în anumite cazuri, nu le fac. Motivele invocate sunt nenumărate: ca plouă… că ninge …că e COVID … că nu au oameni, ba pentru că este mult de lucru… o mie de motive. Îmi spunea un primar că, efectiv, s-a rugat de un constructor până într-acolo încât să îi pupe mâna, numai să termine lucrarea. Această umilință trebuie să înceteze! Din păcate, ce nu știe lumea este că, atunci când reziliezi un contract, firmele te târăsc în procese care durează ani de zile, iar oamenii nu au nevoie de explicații de la primari, de la președinții de CJ, ei așteaptă lucrări finalizate”, au tastat președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna ianuarie 2022 (82) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (210) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (280) august 2021 (196) iulie 2021 (222) iunie 2021 (272) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (210) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții ianuarie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « dec.