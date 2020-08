Constantin Rădulescu și-a depus candidatura pentru un nou mandat. PRINCIPALELE PROIECTE pentru următorii patru ani

Duminică, 16 august 2020, de la ora 12.00, la Biroul Electoral Județean Vâlcea, în perspectiva scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020, a avut loc depunerea candidaturii pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Vâlcea a actualului lider al formațiunii vâlcene, Constantin Rădulescu. Pe lângă depunerea candidaturii sale, Constantin Rădulescu a fost alături de colegii de partid, tot duminică, la momentul în care s-a depus lista de candidați pentru alegerea Consiliului Județean Vâlcea, din partea Partidului Social Democrat.

„Mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Vâlcea și lista de consilieri județeni. Am avut lângă mine echipa alături de care pornim pe un nou drum. Le mulțumesc colegilor mei, care mi-au fost alături patru ani și, împreună, am implementat proiecte importante. În acest moment, în județul Vâlcea sunt în lucru sau deja finalizate 50 de proiecte, în valoare de peste 250 milioane euro. Alături de aceeași echipă, am pregătit proiectele de viitor. Le mulțumesc din suflet, le urez sănătate și rămânem, în continuare, în echipa PSD.

Vorbind despre viitor, am alături de mine o echipă frumoasă și puternică, alături de care, în următorii patru ani, vom implementa proiecte pentru județul Vâlcea și pentru binele oamenilor. O echipă echilibrată, din toate punctele de vedere. Avem în listă veterani, dar și nume noi, oameni care au ales să vină să pună umărul, alături de mine și de PSD, pentru a face bine în județul Vâlcea.

Pentru următorii patru ani ne propunem obiective strategice:

să avem cele mai bune spitale din regiunea Oltenia;

să avem toată rețeaua de drumuri județene reabilitată;

să rezolvăm problema colectării și depozitării deșeurilor.

Sunt provocări importante pe care le vom aborda în mandatul următor. Nu vom rata niciun proiect pe fonduri europene, astfel încât, în următorul mandat, ne propunem să atragem în județul Vâlce peste 350 milioane euro, doar noi, Consiliul Județean.

Le mulțumesc colegilor mei primari cu care am colaborat, și îi asigur că, în continuare, nu voi privi investițiile din județul Vâlcea prin culoarea carnetului de partid. De ce? Pentru că eu consider că facem proiecte pentru oameni. Și în următoarea perioadă vom proceda la fel, pentru că noi avem această credință: BINE FACI, BINE GĂSEȘTI!”, au fost unele dintre declarațiile oferite de Constantin Rădulescu la ieșirea de la Biroul Electoral Județean.



Obiectivul PSD pentru alegerile din septembrie: 17 consilieri județeni!

„Mă bucur să le pot spune vâlcenilor că PSD Vâlcea are o echipă puternică şi vizionară care, în următorii patru ani, va implementa proiecte pentru județul Vâlcea și pentru binele oamenilor. O echipă echilibrată, cu o bună reprezentare a profesiilor și a vârstelor. Avem juriști, economiști, medici, profesori, ingineri, oameni cu experiență profesională și administrativă deosebită. Alături de bărbați, avem şi reprezentante ale femeilor din partid, în primele 17 locuri de pe liste, 17 fiind numărul de consilieri pe care ne-am propus să îl obținem. Avem pe această listă și nume noi, nume de oameni care au ales să vină şi să contribuie, alături de mine și de Partidul Social Democrat, la punerea în practică a proiectelor noastre pentru județul Vâlcea”, a mai precizat actualul președinte al Consiliului Județean Vâlcea.

Sănătatea, educația, infrastructura, cultura și sportul – prioritățile lui Constantin Rădulescu

„În următorii patru ani, priorităţile noastre sunt să avem cele mai bune spitale din Regiunea Oltenia – proiectele sunt deja lansate, urmând procedurile legale. De asemenea, să avem toată rețeaua de drumuri județene reabilitată (acum avem reabilitaţi sau in curs de reabilitare 330 km) şi să rezolvăm problema colectării și depozitării deșeurilor. Suntem în fază avansată. Toate cele 89 de UAT-uri din județul Vâlcea au adoptat hotărârile de consiliu local pentru delegarea serviciului de colectare și depozitare a deșeurilor. Săptămâna viitoare va fi convocată ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare, în urma căreia se va publica licitația pentru delegarea serviciului de salubrizare. În sfârșit, după 30 de ani, problema gestionării deșeurilor din județul Valcea va fi rezolvată. Aşadar, acestea sunt trei dintre prioritățile noastre.

Evident, nu vom neglija cultura, tineretul şi sportul. Vom sprijini, în continuare, fotbalul şi handbalul vâlcean. Deja, am demarat reînfinţarea echipei județene de fotbal. Vom continua să investim în domeniul protecţiei sociale şi vom reabilita centrele de îngrijire de la Zătreni şi Bistriţa.

Sunt şi alte provocări importante, pe care le vom aborda în mandatul următor, iar turismul este una dintre acestea. Ne-am propus să dezvoltăm turismul vâlcean şi să reabilităm drumurile către cele mai importante atracții turistice. Şi pentru că vorbeam de drumuri, vreau să ştiţi că vom reabilita, cu fonduri europene, DJ 646 (Băbeni – Tomșani – Costești – Mănăstirea Arnota); DJ 605 A (limită jud. Gorj – Grădiștea – Berbești – Milostea); DJ 703 F (Fedeleșoiu – Runcu- limită jud. Argeș), DJ 676 – unul dintre cele mai lungi drumuri din județul Vâlcea (Cerna – Slătioara – Roșiile – Tetoiu – Lăpușata).

Nu vom uita nici de învăţământ, iar Cyber Smart Academy va fi o prioritate pentru mine şi o oportunitate pentru tinerii pasionați de IT din judetul Valcea. Este vorba despre un proiect în cadrul căruia talentele nostre vor rămâne acasă să studieze, iar Vâlcea va deveni un centru de apărarea cibernetică”, a mai punctat Constantin Rădulescu.