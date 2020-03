Consiliul Județean Vâlcea, pregătit să achiziționeze un aparat de testare pentru Coronavirus

Constantin Rădulescu spune că instituția pe care o conduce va cumpăra un astfel de aparat dacă Guvernul nu va aloca fondurile necesare

„Suntem pregătiți și am și comunicat în urmă cu două săptămâni Spitalului Județean de Urgență că, dacă ne vor solicita, putem interveni și aloca resursele pentru a achiziționa un aparat de testare pentru Coronavirus. Între timp au apărut mai multe informații. Acest aparat ar putea veni și printr-o alocare guvernamentală. Dar repet, de două săptămâni, noi am comunicat Spitalului Județean de Urgență Vâlcea că, dacă ne vor solicita, suntem pregătiți să îl achiziționăm”, a transmis Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, prin intermediul unui material de presă.

Aparatul ar urma să fie instalat la Spitalul Vechi din Râmnicu Vâlcea

„Aparatul acesta nu poate funcționa fără un laborator specializat. Este foarte important ca toate analizele să fie făcute în condiții specifice la nivel de biologie moleculară. Am și pus la dispoziție un spațiu în care să fie montat acest aparat de testare pentru Coronavirus. Spațiul este unul care va fi verificat de către Direcția de Sănătate Publică Vâlcea. Am pregătit spațiul, la Spitalul Vechi. Este chiar în vecinătatea secției de Boli Infecțioase. Chiar dacă am primit un buget foarte mic anul acesta, cu peste 330 de miliarde (lei vechi) în minus, am identificat resursele și, la solicitarea spitalului, noi suntem pregătiți să luăm acest aparat”, a mai declarat președintele CJ Vâlcea.

Mulțumiri pentru cei care se luptă cu epidemia din „prima linie”

„Vreau să le mulțumesc cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență pentru tot ceea ce fac în această perioadă. Și aici mă refer nu numai la cadrele medicale, ci la toți cei care lucrează în spitalele din județul Vâlcea. Le mulțumesc foarte mult! De asemenea, le mulțumesc celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, celor de la Direcția de Sănătate Publică și tuturor celor care sunt implicați în această luptă cu epidemia de Coronavirus”. (…) „Aș vrea să aduc mulțumiri speciale și colegilor mei primari din județul Vâlcea pentru că și ei se află în prima linie de luptă, iar prin măsurile pe care le iau încearcă să limiteze efectele acestei epidemii”, a mai punctat Constantin Rădulescu.

Apel către vâlceni

În final, președintele CJ Vâlcea a reiterat mesajul autorităților naționale încă o dată către locuitorii județului nostru: „Fac un apel pe această cale să respectați cu strictețe indicațiile și toate normele care vă sunt comunicate prin mijloacele specifice, prin mass-media și nu numai, pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi în această perioadă”.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al CJ Vâlcea