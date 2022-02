CONSILIUL JUDEȚEAN A APROBAT un buget cu fonduri importante pentru sănătatea vâlcenilor

În ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea, care s-a desfășurat luni, 7 februarie 2022, a fost aprobat bugetul județului pe anul 2022, în cuantum de 723.196,44 mii lei, cu aprox. 10% mai mare ca anul trecut.

„Ca și în anul precedent, am construit și am aprobat un buget al dezvoltării, alocând către investiții cca 70% din bugetul total, respectiv suma de 498.378,08 mii lei. Le mulțumesc colegilor consilieri județeni că au fost de acord cu propunerea mea și au votat în unanimitate proiectul de buget”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu, a mai precizat și că în bugetul județului Vâlcea, la capitolul SĂNĂTATE, s-au prevăzut fonduri importante pentru spitalele vâlcene, respectiv 4.363.170 lei, din care:

• 2.000.000 lei pentru Spitalul de Psihiatrie Drăgoești, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire clădire saloane pacienți P+2”;

• 1.363.170 lei pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, în vederea dotării acestuia cu: două boilere centrală, două Ecografe, cinci mașini de spălat, trei uscătoare, două calandre etc.

• 1.000.000 lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, pentru realizarea de investiții (documentații și execuția de lucrări pentru o nouă clădire administrativă).

De asemenea, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Secției exterioare de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Călimănești”, imobil achiziționat anul trecut, a fost cuprinsă în buget suma de 235.000 lei, pentru plata cheltuielilor cu studiile și documentațiile necesare realizării lucrărilor de reabilitare.