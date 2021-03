CJ VÂLCEA ASFALTEAZĂ ÎN REGIE PROPRIE drumul județean din satul Buciumeni

După lucrările care au demarat, săptămâna trecută, pe Drumul Județean 669 Romani – Mănăstirea Horezu, Consiliul Județean Vâlcea a dat startul altor lucrări de modernizare și asfaltare pe căile rutiere pe care le are în administrare. Vremea frumoasă din acest început de primăvară a permis constructorilor să desfășoare lucrări de calitate pe Drumul Județean 678 C, în satul Buciumeni din comuna Drăgoești. Asfaltul folosit provine de la noua stație din comuna Galicea, operaționalizată prin intermediul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea. De altfel, aceasta nu este singura stație de asfalt funcțională în județul Vâlcea. Consiliul Județean își produce asfaltul de care are nevoie pentru derularea anumitor lucrări și prin intermediul celeilalte stații de asfalt funcțională din județ, anume cea din comuna Lădești.

„Am început asfaltarea pe DJ 678 C, în comuna Drăgoești. Acest drum județean pleacă din DN 64, traversează satul Buciumeni (Drăgoești) și se intersectează cu DJ 678, un alt drum pe care Consiliul Județean Vâlcea îl modernizează cu fonduri europene. Reabilitarea acestui tronson de drum se realizează cu mixtură asfaltică produsă la noua stație de asfalt a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, care a început livrarea începând cu data de 3 martie 2021”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, cu privire la lucrările care se desfășoară în această perioadă pe Drumul Județean 678 C.

Prezent în satul Buciumeni pentru a urmări ritmul și modul de asfaltare, primarul comunei Drăgoești, Gheorghe Melente, s-a declarat mulțumit de calitatea lucrărilor efectuate de Consiliul Județean Vâlcea. Edilul a precizat că, în acea zonă, drumul județean 678 C nu mai fusese reabilitat de aproximativ 40 de ani!

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al Consiliului Județean Vâlcea