CJ Vâlcea a turnat PRIMUL COVOR ASFALTIC din acest an, la Ghioroiu!

Reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea ne-au anunțat că a început Programul de întreținere și reparații drumuri și poduri județene aprobat de conducerea instituției pentru acest an. Zilele acestea, se toarnă asfalt pe Drumul Județean 651 A Bălcești – Ghioroiu – limită județul Gorj, pe raza comunei Ghioroiu (km 7+800 și km 8+800).

„Covorul asfaltic pe care colegii de la RAJDP îl realizează în aceste zile vine în continuarea tronsonului asfaltat anul trecut, pe acest drum. Premergător acestor lucrări, au fost executate reparațiile asfaltice și tăierile de acostamente, iar după asfaltare se vor realiza acostamentele din piatră spartă și marcajele rutiere. De altfel, în programul pe anul acesta am prevăzut asfaltarea a doi kilometri din acest drum, urmând ca, în funcție de buget, să asfaltăm și cel de-al doilea kilometru, în cel mai scurt timp”, ne-a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

„Noi, și mă refer aici la echipa din cadrul Primăriei comunei Ghioroiu, am efectuat demersurile necesare pentru asfaltarea acestui drum. Mulțumim Consiliului Județean Vâlcea și domnului președinte Constantin Rădulescu pentru sprijin și înțelegere”, ne-a declarat Silviu Predescu, primarul comunei Ghioroiu.