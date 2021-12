CHIMCOMPLEX a anunțat ce planuri are în privința combinatului din Râmnicu Vâlcea pentru următorii ani

Email the Author

În linie cu obiectivele din următoarea perioadă, de recunoaștere a CRC ca un grup modern, inovator, cu un dinamism conectat la ritmul actual al economiei, imaginea sa este aliniată și din punct de vedere vizual la noile tendințe. Logoul CRC transmite prin componența sa forța și tradiția din industria chimică a României. Simbolul inspirat din combinația hexagonului – simbolul chimiei cu octaedru, elementul care compune Coloana Infinitului de Constantin Brâncuși devine astfel noua imagine a chimiei românești. Următorul pas important din planul strategic al Chimcomplex este finalizarea, în perioada imediat următoare, a procesului de transfer pe piața principală a Bursei de Valori București la categoria 1. Odată cu acest demers, compania intenționează tranzacționarea acțiunilor sub simbolul CRC, înlocuind CHOB. Investitorii vor fi informați în legătură cu pașii desfășurați în legătură cu cele de mai sus.

Pornind de la principiul specializării activităților companiilor din grup și înțelegând oportunitățile existente din această perspectivă, Chimcomplex a anunțat că intenționează aprofundarea și exploatarea tuturor sinergiilor, optimizărilor și integrărilor la nivel de grup, sub umbrela CRC (acronim al sintagmei Compania Română de Chimie). Planul strategic al grupului CRC își propune, pe termen mediu și lung, să demareze și să optimizeze activitățile consacrate, precum și să organizeze tranziția către activități noi și activități strategice. Astfel, se are în vedere organizarea grupului CRC pe opt divizii, astfel: • Divizia Chimică – va include platformele chimice Chimcomplex Borzești și Chimcomplex – Sucursala Vâlcea cu 22 de linii de producție în chimia organică și anorganică. • Divizia Energetică incluzând: 1. A6 Dej – cel mai mare producător național de energie verde din biomasă; 2. Activele adjudecate de Chimcomplex de la CET Govora SA – în reorganizare, pe care se intenționează dezvoltarea unui complex energetic de înaltă eficiență, ce însumează patru grupuri a peste 200MW și prima fabrică de trigenerare din România. • Divizia Cercetare care va include trei centre de cercetare organizate în cadrul Chimcomplex – punct de lucru București, CRC Alchemy, Chimcomplex – Sucursala Vâlcea. • Divizia Trade și afaceri internaționale . • Divizia Mentenanță și Servicii Suport incluzând, printre altele, companiile Sistemplast S.A. Râmnicu Vâlcea și A5 Impex SRL Onești. • Divizia Logistică și Transport – care va exploata oportunitățile identificate și experiența unor companii cu tradiție afiliate. • Divizia Verde specializată în producerea de chimicale verzi, energie verde și hidrogen. • Divizia Albă concentrată pe afaceri de mediu. „Vrem să vorbim despre Grupul CRC ca despre o centrală a chimiei, care va atrage noi companii în grupul său, parteneri și investitori, cu scopul de a-și consolida rolul de nucleu al industriei chimice din România și reper pentru industria cu capital românesc”, a declarat Adrian Dumitriu de la CHIMCOMPLEX.

