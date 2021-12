CEZ se implică pentru SUSȚINEREA UNOR NOI CAUZE SOCIALE din județ

Grupul CEZ oferă 3.000 de euro Asociației „The Social Incubator” pentru ca tinerii din sistemul de protecție a copilului să aibă șansa unui viitor independent

Cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarilor, CEZ își unește forțele cu Asociația „The Social Incubator” și se implică în campania sa de strângere de fonduri pentru ca tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului să fie pregătiți pentru viața pe cont propriu.

CEZ deschide uși pentru a face bine

Alături de voluntarii săi, CEZ deschide ușa unor centre și case de tip familial din județele Vâlcea, Mehedinți, Constanța și Olt. Pentru 200 de tineri, compania oferă coronițe de Crăciun, turtă dulce și șanse pentru un viitor job. Suma donată pentru astfel de programe este echivalentul a 1.500 de SMS-uri trimise pe parcursul unei luni.

Integrarea socio-profesională a tinerilor proveniți din medii defavorizate (16 – 26 ani) este vitală. Acest lucru se face cu implicarea comunității și susținerea specialiștilor printr-o gamă de intervenții personalizate (consiliere psihologică și vocațională, vizite exploratorii, oportunități de carieră).



Generozitatea se multiplică, de la an la an

„Tinerii trebuie să conteze pe încrederea noastră pentru a întâmpina viitorul cu mult curaj. În 2021, am instalat panouri fotovoltaice la nouă licee din sudul țării și am fost în mijlocul generației de Ucenici Electricieni. Apoi am dotat zece biblioteci publice cu imprimante 3D și am început alimentarea cu energie verde a unui palat al copiilor. Acum, aducem bunătatea voluntarilor aproape de 200 de tineri care primesc sub brad un dar care le va susține evoluția, o șansă pentru carieră. Le mulțumesc tuturor care fac acest fapt posibil!”, a declarat Ondrej Safar, CEO CEZ România.

„Timp de opt ani, am înțeles că pentru a crește ai nevoie de parteneri care să creadă în tine. La fel sunt și tinerii din sistemul de protecție care, la 18 ani, părăsesc centrele de plasament, singurul acasă pe care l-au știut până atunci. Au nevoie de susținere și de modele de urmat la început de drum spre o viață independentă. Fără voluntari e greu să reușești, le suntem recunoscători pentru implicare”, a mărturisit Adriana Preda, director executiv al Asociației „The Social Incubator”.

Toți cei care vor să deschidă o ușă către viitor pot trimite SMS cu textul JOB la 8845 pentru o donație lunară de 2 euro.

În 2020, voluntarii interni și externi susținuți financiar de echipa CEZ au strâns 10.000 de euro. Au achiziționat un incubator pentru copiii născuți prematur la Spitalul Drobeta-Turnu Severin, sprijinind proiectul dezvoltat de Salvați Copiii România. În 2019, voluntarii CEZ au îndeplinit dorințele din scrisorile de Crăciun ale tinerilor din proiectele Asociației „The Social Incubator”.

Prin voluntariat și proiecte de responsabilitate socială, CEZ întărește relația pe care o are cu comunitatea locală, iar implicarea anuală a peste 300 de angajați este o dovadă a valorilor pe care compania le promovează.

• Direcția Oameni și Brand CEZ România