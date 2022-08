Email the Author

Măsura este prevăzută în Ordonanța Guvernului nr. 17/2022, recent aprobată și publicată în Monitorul Oficial, act normativ care modifică și completează Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență. „Potrivit dispozițiilor legale nou intrate în vigoare, în anumite condiții, centrele de permanență vor putea funcționa cu 5 medici și 5 asistenți medicali. În prezent, pentru funcționarea unui centru de permanență este necesară formarea unei echipe medicale formată din minimum 7 medici și 7 asistenți medicali, ne-a declarat directorul general al CAS Vâlcea, ec. Alin -Costinel V oiculeț. De asemenea, actul normativ prevede și posibilitatea aprobării înființării unui centru de permanență fără acordul prealabil al consiliilor locale, în cazul în care spațiul și dotarea sunt asigurate de echipa medicală, iar înființarea centrului de permanență este solicitată de grupul de medici asociați prin convenție de asociere pentru participarea la continuitatea serviciilor de asistență medicală primară în regim de gardă prin centrele de permanență. Actul normativ introduce și criterii clare de înființare și de desființare a centrelor de permanență, în baza cărora conducerea DSP-urilor vor putea emite decizii de înființare/desființare. Astfel, în mediul rural , în situația în care în zonă nu există alte unități de primire a urgențelor medicale, se poate înființa câte un centru de permanență la o populație de minim 5.000 de locuitori . În localitățile rurale izolate , greu accesibile, precum și în localitățile în care nu există acces la servicii de asistență medicală pentru populația din zonă se pot înființa centre de permanență fără respectarea criteriilor impuse prin Legea nr. 263/2004, cu modificările și completările ulterioare (număr minim de locuitori). În mediul urban , centrele de permanență se pot înființa ținând cont de următoarele criterii: în localitățile cu o populație sub 25.000 de locuitori , 1 centru de permanență , în localitățile cu o populație mai mare de 25.000 de locuitori , 1 centru de permanență la 25.000 de locuitori .

