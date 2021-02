„BUGETUL ESTE CONSTRUIT RESPONSABIL, analizat minuțios”

Afirmă senatoarea Claudia Banu

„Găsesc profund greșită și ipocrită atitudinea parlamentarilor PSD care critică de câteva zile măsuri din Legea bugetului anunțate de Guvernul Cîțu. Constat că, după 31 de ani de democrație, PSD tot nu a învățat din propriile greșeli, refuzând abordarea unei politici a bunului simț, în spiritul doctrinar. Dar aici nu putem discuta de doctrină, ci de îndoctrinare. Ultimele ieșiri publice ating absurdul, în condițiile în care majoritatea a ocupat funcții în aparatul de stat. Da!, bugetul anunțat de premier aduce măsuri de reducere a cheltuielilor cu personalul bugetar. Dar ne aflăm într-o perioadă de criză, în care trebuie făcut un efort comun, solidar, pentru a evita creșterea împrumuturilor și un declin economic abrupt. Este un buget construit responsabil, analizat minuțios, puternic ancorat în realitățile economice, unde investițiile rămân prioritare”, afirmă parlamentarul Claudia Banu.

Banu: „În ultimii patru ani, PSD a pus frâne dezvoltării României”

Senatoarea liberală spune că aproape patru ani, prin guvernare și o majoritate toxică în Parlament, actuala opoziție a pus frâne majore în calea dezvoltării României, iar situația în care ne aflăm, i se datorează, în mare parte.

„Ne confruntăm cu epidemia COVID, negată vehement în prima fază de social democrați. Între timp, am observat discursuri privind «refacerea din temelii a sistemului de sănătate». Le reamintesc că din opt spitale regionale promise în anul 2016, cifra de referință la inventarul realizărilor este zero. ZERO! În acest timp, Guvernul PNL a reușit să obțină finanțare europeană și să semneze contractele pentru construirea a trei spitale regionale. Pentru că se poate! Traversăm o perioadă dificilă. Este nevoie de precauție și discernământ. De promisiuni fără acoperire și demagogie politicianistă suntem cu toții sătui. Le cer vâlcenilor să aibă încredere în acțiunile și măsurile actualului Guvern, să analizeze bine discuțiile din spațiul public și să nu muște «merele otrăvite» ale opoziției care pare că pariază pe amnezia colectivă. Mizez pe maturitatea colegilor din Parlament că vor opri aceste atacuri nefondate la adresa actualei coaliții”, a mai spus senatoarea Claudia Banu.