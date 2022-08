BANI DIN PNRR pentru colectarea separată a deșeurilor

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) are alocate 1,2 miliarde de euro, destinate implementării unui management corect al tuturor tipurilor de deşeuri.

Din această sumă 200,1 milioane euro sunt alocate Unităților Administrativ-Teritoriale (UAT), pentru instalarea a aproape 14.000 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor, care trebuie puse în funcțiune până la sfârșitul lunii iunie 2026. Valoarea totală a finanțării este 260,13 milioane de euro, fiind incluse și sume de la bugetul de stat.

În Ghidul de accesare a fondurilor europene – Componenta C3, se arată că o insulă ecologică este formată dintr-un ansamblu de containere pentru colectarea separată a deșeurilor:

„Insulele ecologice din oferta Best Tools pot fi subterane (care necesită lucrări de construcții și montaj), supraterane (care nu necesită construcții și montaj) sau semiîngropate, explică dl Florin Vulpe, expertul Best Tools Company în managementul deșeurilor. Ele au acces digitalizat prin carduri, care le protejează împotriva vandalismului și accesului neautorizat, dar fiind utile pentru a permite utilizarea datelor obținute, necesare monitorizării și raportării informațiilor privind volumele și tipurile de deșeuri colectate și a persoanelor care utilizează containerele”.

Deșeurile care se colectează sunt cele din hârtie și carton, din plastic, din sticlă, cât și cele metalice sau cele biodegradabile precum și reziduale.

UAT-urile pot opta pentru fiecare tip de insulă ecologică digitalizată sau pentru o combinație a acestora, însă trebuie să se încadreze în numărul total de insule permis. Astfel, în cazul UAT sub 20.000 de locuitori pot fi solicitate fonduri pentru un număr de maxim 25 de eco-insule digitalizate. Pentru UAT cu până la 50.000 de locuitori numărul maxim de eco-insule digitalizate este 50, iar pentru cele cu până la 100.000 de locuitori pot fi cerute fonduri pentru maxim 100 eco-insule digitalizate. Pentru orașele cu până la 200.000 de locuitori pot fi atrase fonduri pentru construcția a cel mult 200 de eco-insule digitalizate, respectiv 300 de eco-insule în cazul localităților cu mai mult de 200.000 de locuitori.

De exemplu, autoritățile orașului Sibiu (circa 150.000 locuitori) pot solicita prin PNRR fonduri pentru instalarea a maximum 200 de eco-insule. Numărul acestora poate crește în cazul în care autoritățile locale vor accesa alte fonduri europene sau pe cele proprii.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA, iar valoarea este de 14.550 euro/eco-insulă, fără a fi incluse lucrările de construcții-montaj necesare.

