AVOCATUL POPORULUI LUCREAZĂ ȘI ÎN PANDEMIE. Cum îl puteți contacta?

Instituția Avocatul Poporului (Biroul Teritorial Pitești) a adus la cunoștința celor interesați faptul că reprezentanții Avocatul Poporului în județele Argeș și Vâlcea pot fi contactați telefonic la numărul (40)248.211.101 după următorul program: luni-miercuri (între orele 10-14) și marți-joi (între orele 12-16). Petițiile pot fi trimise prin corespondență poștală la adresa: Biroul Teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului, Pitești, strada George Coșbuc nr. 40 sau prin corespondență electronică la adresa: avparges@avp.ro.

„Recomandăm cetățenilor ca în petițiile pe care le formulează să prezinte problemele pe care le întâmpină la autoritățile publice precum și copii ale documentelor doveditoare. Petiţiile adresate instituţiei Avocatul Poporului trebuie să se facă în scris şi să indice numele şi domiciliul persoanei fizice lezate în drepturile şi libertăţile acesteia, drepturile şi libertăţile încălcate, precum şi autoritatea administrativă ori funcţionarul public în cauză. Petiţionarul trebuie să dovedească întârzierea sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona legal petiţia. Nu pot fi luate în considerare petiţiile anonime. Petiţiile îndreptate împotriva încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autorităţii administraţiei publice se adresează instituţiei Avocatul Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunoştinţă de ele. Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru”, au informat reprezentanții Avocatului Poporului prin intermediul unui comunicat de presă.

„Biroul teritorial Pitești al instituției Avocatul Poporului împlinește în acest an 15 de ani de la înființare. În acest răstimp am reușit să obținem un procent însemnat de soluții favorabile pentru cetățenii care au ne-au solicitat sprijinul. Vă încurajăm să ne contactați cu încredere și vă asigurăm că vom acorda deosebită atenție fiecărei probleme pe care ne-o veți semnala astfel încât să obținem îndreptarea actelor de administrare defectuoasă sau să vă oferim îndrumările legale pentru soluționare”, se mai arată în același comunicat de presă.

• Material realizat cu sprijinul Dr. Mihaela Stănciulescu, consilier coordonator al Biroului teritorial Pitești