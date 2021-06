ANUNT FINALIZARE IMPLEMENTARE PROIECT în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma SOTIL SPORT SRL

Societatea SOTIL SPORT SRL, cu sediul in localitatea Ramnicu Valcea, strada Dacia, nr.17, Baza Sportiva 1 Mai, judet Valcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J38/302/2005, CUI 17360934, anunta finalizarea implementarii proiectului „Masura 2 Sotil”, proiect nr. RUE 653 din 10.12.2020, inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, insituita prin OUG nr. 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE, respectiv 18.12.2020 pana la data de 14.06.2021.

Obiectivul proiectului este reprezentat de sprijinirea SOTIL SPORT SRL.

Rezultate finale în urma implementării proiectului:

menținerea activității pentru o perioadă de minim 6 luni

menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoare totală a proiectului: 283.226,025 Lei, din care:

Valoare grant: 246.283,50 Lei

Valoare cofinanțare : 36.942,525 Lei

Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020.

Date de contact beneficiar:

Denumire firmă: SOTIL SPORT SRL

Adresă sediu: : Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Dacia, nr. 17, judetul Valcea

Telefon: 0754857829, E-mail: sotilproiect@gmail.com