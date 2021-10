„Antreprenor în satul meu”

Suntem obișnuiți cu proiecte, cu organizarea de evenimente și activități educaționale pentru copiii de la țară. Însă anul acesta am reușit să trecem la un next level, printr-o experiență #Erasmus+!

”Entrepreneu in my Village” (Antreprenor în satul meu) a fost primul nostru proiect prin care am ”gustat” experiența Erasmus! Au fost 8 zile de temeri, frământări, așteptări, cicăleli, bucurii, zâmbete, lacrimi și… comunicare cât cuprinde! Am avut lecții de învățat cu toții! Despre noi înșine, despre capacitățile organizației noastre, despre abilitățile sau neputințele noastre… Ne-am dat seama cât de iubit este locul numit VATRA CU IDEI!

A fost bine și frumos pentru că:

– am avut norocul unor super parteneri: tineri minunați din Spania și România (chiar din comunitatea locală), implicați și dornici, ca și noi, de experiente!

– un trainer simpatic și profi – Adelina Florescu – care știe ce și cum să facă lucrurile pe înțelesul participanților;

– am învățat ”pe viu” ceea ce înseamnă să ai parteneri serioși cărora să le pase să-ți iasă bine proiectul, ceea ce în teoria managementului de proiecte numim ”stakeholders” (cazare, servicii de catering, transport și muuulte altele).

Dar două sunt lucrurile de care ne bucurăm foarte mult: că ne-am atins ținta de a avea, ca participanți, tineri din comunități rurale și că am putut oferi experiențe de învățare și de viață inedite, după cum spun tinerii noștri:

Mălina Papa – ” A fost primul proiect de genul acesta la care am participat. Nu regret nicio secunda alegerea făcută! Mi-am exersat abilitățile de comunicare (referindu-ma în special la limba engleza) și de lucru în echipă. În urma proiectului Erasmus+ am învățat lucruri noi legate de antreprenoriat, mi-am făcut foarte mulți prieteni noi și am rămas cu amintiri de neuitat!”

Ioana Pătrașcu – ” Înainte de acest proiect îmi era greu sa vorbesc și sa îmi spun opinia deoarece îmi era teama de părerea celor din jur dar odată cu proiectul Erasmus mi-am dat seama ca indiferent de ce părere vor avea cei din jur trebuie sa îmi susțin părerea și sa am încredere în mine”.

Iulian Popescu – ” Proiectul Erasmus m-a ajutat sa ma dezvolt personal prin dorinta de a imi implini idealurile”.

Pentru toate acestea, recunoștină #Erasmus+!