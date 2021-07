„Am reangajat salariații disponibilizați, le-am plătit despăgubirile și, în fiecare an, au fost contractate lucrări noi”

• a declarat președintele Consiliului Județean cu privire la buna funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

Este cunoscut faptul că, în majoritate, lucrările de asfaltare care se desfășoară pe drumurile județene din Vâlcea sunt realizate de către angajații Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP), instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Astfel, fondurile care sunt cheltuite pentru asfaltarea acestor drumuri rămân în județul nostru, devreme ce lucrările au fost efectuate de către RAJDP, și nu merg către cine știe ce societăți din alte județe sau chiar din alte țări. Știm, poate sună prea mult a patriotism local, iar pe unii (vâlceni) îi deranjează foarte tare această expresie. Însă, este un adevăr!

Mai mult decât atât, nu trebuie uitat că la RAJDP lucrează oameni din județul nostru. Până și asfaltul folosit la executarea lucrărilor este produs în Vâlcea, la noua stație din comuna Galicea, operaționalizată prin intermediul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea. De altfel, aceasta nu este singura stație de asfalt funcțională în județul nostru. Consiliul Județean își produce asfaltul de care are nevoie pentru derularea anumitor lucrări și prin intermediul celeilalte stații de asfalt funcțională, anume cea din comuna Lădești.

Despre drumuri bune și oameni buni…

Despre toate aceste lucruri bune care se întâmplă la RAJDP Vâlcea ne-a oferit mai multe detalii chiar președintele Consiliului Județean, Constantin Rădulescu.

„După ce, în anul 2016, am găsit-o aproape închisă, an de an, Regia a devenit competitivă, înregistrând chiar și profit. Am reangajat salariații disponibilizați, le-am plătit despăgubirile și, în fiecare an, au fost contractate lucrări noi. Rezultatele sunt vizibile: profit net în valoare de 1 milion lei, în 2020; achiziționarea unei noi stații de asfalt cu utilaje aferente; punerea în funcțiune a acesteia și livrarea de asfalt de cea mai bună calitate, la prețuri competitive, chiar și pentru clienții privați! Pentru toate aceste realizări, le sunt recunoscător celor care muncesc în RAJDP, și pe care eu i-am numit «eroii mei de fiecare zi» fiindcă au avut încredere în mine și au făcut și fac drumuri bune pentru vâlceni, uneori la temperaturi extrem de ridicate”, au fost cuvintele lui Constantin Rădulescu pe marginea acestui subiect.