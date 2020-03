Alte vești proaste: cresc taxele pentru minerit?

Economia județului e pe cale să primească o nouă lovitură într-un context și așa extrem de complicat

Profit.ro anunță că Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) vrea să majoreze taxele anuale pe activitățile de prospectare, explorare și exploatare minieră, datorate de titularii de licențe din domeniu și stabilite în sume fixe aplicate la kilometrul pătrat de perimetru minier, cu 4,7%, prin actualizarea lor cu rata inflației, și estimează că, astfel, va majora încasările bugetare din această sursă cu circa un milion de lei pe an.

„Legea minelor prevede că taxele sunt reactualizate anual, la propunerea autorității competente, ANRM, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de rata inflației. Astfel, se are în vedere majorarea taxelor cu 4,7%, procent reprezentând rata cumulată a inflației din perioada decembrie 2018 – februarie 2020. În acest fel, taxa anuală pe activitatea de prospecțiune va fi majorată de la 358 lei/kmp la 375 lei/kmp, cea pe activitatea de explorare de la 1.437 lei/kmp la 1.505 lei/kmp, iar cea pe exploatare minieră – de la 35.923 lei/kmp la 37.611 lei/kmp. ANRM consideră că această actualizare cu rata inflației va majora nesemnificativ costurile operatorilor minieri. Anul trecut, taxele au fost majorate cu 5%. În plus, în 2019 a fost modificată Legea minelor, stipulându-se că, pornind de la nivelul de anul trecut al taxelor, cele pe explorare și exploatare urmează să dubleze după 2 ani și să devină de cinci ori mai mari după 4 ani”, menționează Profit.ro.